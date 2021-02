Tesztelés: Kevesebb mintavétel, kevesebb pozitív eset Érsekújvárban, egy magyarlakta kisközségben egyetlen új fertőzött sem volt

A korábbihoz képest jóval kevesebb elvégzett antigéntesztből jóval kevesebb lett pozitív Érsekújvárban az elmúlt hétvégén, de a járás több magyarlakta települése is jobb eredményt ért el.

Fotó: Paraméter - illusztráció

Egy héttel ezelőtt Érsekújvárban több mint 10 ezer antigéntesztet végeztek el, ezek közül pedig 90 lett pozitív, ami 0,66 százalékos fertőzöttségi aránynak felelt meg. A mögöttünk lévő hétvégén jóval kevesebb, csupán 6678 antigéntesztet végeztek el a mintavételi pontokon, ezek közül pedig csak 25 mutatott ki fertőzést, ami 0,37 százalékos pozitivitást jelent.

A rendelkezésre álló adatok szerint az Érsekújvári járás több magyarlakta települése is jobb eredményt ért el az előző tömeges teszteléshez képest. Béla községben például a 200 elvégzett mintavételből egy sem lett pozitív. Kamocsán, Nagykéren és Andódon is csupán egy fertőzöttet találtak, de a Tardoskedden igazolt 21 új eset (0,89%) is jobb eredménynek számít a korábbi teszteléshez képest (28/1,23%). Szőgyénben 0,78 százalékot ért el a pozitív tesztek aránya, miután az 1141 levett mintából 9 mutatott ki fertőzést. A községben FFP2-es típusú védőmaszkot adtak mindenkinek, aki részt vett a tesztelésen.

Azon települések eredményeit gyűjtöttük össze, amelyek azt hétfőig közzétették (tesztek száma / pozitívak / arány):

Érsekújvár: 6 678 / 25 / 0,37%

Andód (Andovce): 528 / 1 / 0,18%

Béla (Belá): 200 / 0 / 0%

Fűr (Rúbaň): 385 / 6 / 1,55%

Kamocsa (Komoča): 465 / 1 / 0,21%

Kisújfalu (Nová Vieska): 286 / 4 / 1,39%

Köbölkút (Gbelce): 913 / 4 / 0,44%

Kürt (Strekov): 803 / 7 / 0,87%

Nagykér (Veľký Kýr): 1108 / 1 / 0,09%

Szímő (Zemné): 891 / 4 / 0,45%

Szőgyén (Svodín): 1141 / 9 / 0,78%

Tardoskedd (Tvrdošovce): 2367 / 21 / 0,89%



(tt)