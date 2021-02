LÉNYEG: Dunaszerdahelyen is megkapják a tanítók a vakcinájukat, de a veszélyhelyzet meghosszabbítása előtt nem lehet akadály

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Tovább tombol a koronavírus-járvány, és sajnos nem látni a megpróbáltatások végét. Ahogy az ismertté vált rendőrségi ügyek lezárását sem.

A világjárvány kezdete óta nem volt még ilyen magas a hazai kórházakban kezelt fertőzöttek száma. Egyszerűen nem sikerül ellaposítani azt a fránya járványgörbét, amiről már idestova egy éve beszélnek a szakemberek. Minden arról szól, hogy lehetőleg az egészségügyi rendszer kapacitásán belül maradjünk, ellenkező esteben drámának lehetünk szemtanúi. A katasztrófa viszont már itt zajlik a küszöbünk előtt, amiért egyrészt a későn - csupán az újév elején - bevezetett lockdown a felelős, másrészt pedig az, hogy ez a nyavalyás rontás állandóan változik, mutálódik, amitől meg szaporábbra veszi a figurát. És egye több embert dönt le a lábáról.

Segítenek a szomszédok

Még szerencse, hogy a szomszédos országok döntéshozói jó fejek, és Bécs, Varsó, meg állítólag Budapest is segítséget ajánlott fel Szlovákiának a járvány elleni küzdelemben. Ausztria katonaorvosokat tudna küldeni hozzánk, Lengyelország pedig 200 pácienst látna el a saját kórházainak intenzív osztályain. Ez utóbbi szám nem is olyan alacsony, főleg ha összevetjük a dunaszerdahelyi lehetőségekkel. A csallóközi település kórházában januárban például két osztályt biztosítottak a koronavírusos páciensek számára, ami összesen 60 fekvőágyat jelentett.

Ne legyünk kísérleti nyulak

Közben a vakcináció halad a maga ütemében, az előttünk álló hétvégén már 36 oltóközpontban - egyebek mellett már Dunaszerdahelyen, Galántán és Léván is - lesz lehetőségük beoltatni magukat a pedagógiai alkalmazottaknak. Ha már az oltóanyag a téma, nem zárult le a kormányon belül a kérdés, mit kezdjenek az orosz vakcinával. A kormányfő nyitott a Szputnyik V irányába, de a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí képviselőjének, Veronika Remišovának fenntartásai vannak. A miniszterelnök-helyettes továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Szlovákiában ne oltsanak olyan vakcinával, amelyet nem hagyott jóvá az Európai Gyógyszerügynökség, hiszen nem jó ötlet az emberekből „kísérleti nyulakat” csinálni. És ebben van is valami.

Újratölthetik a veszélyhelyzetet

Ahogy abban is, hogy a parlamentnek belátható időn belül ismét rá kell bólintania a kormány korábbi döntésére, hogy 40 nappal ismét meghosszabbodjon a vészhelyzet. Ez az a krízishelyzet, amikor például szigorított büntetési tételeket alkalmaznak egyes bűncselekmények során. Vegyük például azt, hogy a nemzetiségi és etnikai gyűlölködésre való felbujtásért normál helyzetben legfeljebb három év börtön jár, ebben a rendkívüli időszakban viszont akár 6 év. Vissza is fogjuk magunkat, erről szólnak a statisztikák is. Nagyszombat megyében a rendőrség például tavaly összesen 5354 bűncselekményt regisztrált, ami a 2019-es évhez képest vagy 700 esettel kevesebb, a Dunaszerdahelyi járában meg 66-tal.

Žiga összehozta Ficót és Sólymost

Ebben persze nincsenek benne a korábbi esetek, mint amilyen az exsmeres Peter Žiga korrupciós ügye is, aki most a Peter Pellegrini vezette Hlas tömörülés oszlopos tagja. Žiga ellen, aki a korábbi választási időszakban gazdasági miniszterként, azelőtt - azaz 2012 és 2016 között - meg környezetvédelmi tárca irányítójaként tevékenykedett, a Marián Kočner embereként ismertté vát Monika Jankovská exállamtitkár vallomása alapján indítottak eljárást. A vád ellene az, hogy mélyen a zsebébe nyúlt és potom 100 ezer euróval akarta lefizetni azt a bírónőt, aki a bősi vízerőmű üzemeltetői szerződését vizsgálta. Az eset kapcsán ma kihallgatták a zsaruk Robert Ficót és a Žiga minisztériumát 2016-ban megöröklő Sólymos Lászlót is. A Híd elnökével ellentétben az exkormányfő azon dühöngött látványosan, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség úgy szivárogtat ki mindent az újságíróknak, mintha az egy lyukacsos ementáli sajt lenne, és ezzel csorbulhatnak az emberi jogai. Bárcsak ennyire törődött volna Fico az emberi jogokkal a pályafutása kezdetétől fogva!

Makó az élet császára

A nap legnagyobb arca azonban nem a maffiaállamot éveken keresztül megtűrő Robert Fico, hanem a rendőrségi korrupciót belülről ismerő Ľudovít Makó, aki egyenesen Dubajból ingázik a pozsonyi kapitányságra, hogy elmondja a magáét. A Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt vezetője, aki a szeptemberi lekapcsolása óta együttműködik a hatóságokkal, korábbi vallomásában már részletesen felvázolta, hogyan épült fel a Norbert Bödör nyitrai oligarcha és Tibor Gašpar exfőrendőr által irányított bűnszervezet a rendőrségen belül. Ennek a klánnak az egyik célja az lehetett, hogy megőrizze a Smer politikai hatalmát, azáltal, hogy kiiktatják a politikai ellenfeleit. Makóra bizonyára vigyázni kell, mert František Böhm néhány nappal ezelőtt elkövetett öngyilkosságát követően ő maradt az egyik legfontosabb koronatanú a magasrangú rendőrségi és titkosszolgálati vezetők megvesztegetési ügyében. Ezért még azt is elnézik neki, hogy két kihallgatás között az Indiai-óceánba lógatja a lábát.

(sárp)