Meghalt Mark Anthony Morales, a The Fat Boys tagja

Menedzsere, Louie "Uncle Louie" Gregory szerint a Puerto Ricó-i származású rapper csütörtökön, egy nappal 53. születésnapja előtt hunyt el - olvasható a The Variety című filmes portálon.

Forever in my Heart. Prince Markie Dee was more than a rapper; he was one of my very best and closest friends. My heart breaks today because I lost a brother. I’ll always love you Mark and I’ll cherish everything you taught me. Tomorrow is your birthday, swing my way big bro. pic.twitter.com/XcIsHixOoc