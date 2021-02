Remišová: Nem a kormány, hanem az egészségügyi miniszter felelős a nem regisztrált vakcináért

Remišová hozzátette, a miniszter át akarja ruházni ennek felelősségét a kormányra. A nem regisztrált oltóanyag használatáért Remišová szerinte Krajčínak kell vállalnia a felelősséget.

Remišová elmondása szerint a kivételről is a miniszter dönthet, és megkerülheti a jóváhagyási eljárást, ehhez nincs szüksége a kormány beleegyezésére.

„Ha az ilyen kivételről a miniszter dönthet, akkor a felelősség is az övé, nem háríthatja azt másokra, a kormányra. Az egészségügyi miniszter nem kért beleegyezést más oltások vásárlásához vagy lekötéséhez. Enélkül is intézkedhet, amit a Szputnyik V oltóanyag esetében is megtehet. Mi elutasítjuk, hogy egy olyan vakcinával oltsák be a lakosokat, amit még nem regisztráltak"