Matovič szerint, akinek nem kóser a Szputnyik, az tömeggyilkos, de ő majd megint megmutatja...

Hogyan, hogyan se, a tavaly tavasszal még egészségügyi világbajnok Szlovákiának egy éven belül sikerült első helyre kerülnie azon a covidos listán, amely az 1 millió lakosra számított legtöbb halálos áldozat számát regisztrálja. Annyi halott kerül most már ki a szlovákiai kórházakból, hogy kritikussá vált a helyzet a szlovákiai krematóriumokban is és sok helyen bővíteni kellett a hűtőkapacitást.

Ehhez a kritikus helyzethez alkalmazkodott szinte az egész politikai osztály. Ami leginkább a nyíltszíni acsarkodásban nyilvánul meg. Mintha nem is a való világban aratna a covid brit mutációja, amit legújabban már 72 százalékban mutattak ki a vizsgált mintákban, hanem csupán a szociális hálón folyna a virtuális ereszd el a hajam…

Matovič majd megmutatja

A nap íkúbajnoka, minő meglepetés, Matovič. Aki pár napos sunnyogás és kvázi hallgatás után szokás szerint sajtótájékoztatón esett neki legújabb ellenségének. Veronika Remišová (Za ludí) kormányalelnöknek a kormányfő szemében az bűne, hogy csütörtökön nem értett egyet az orosz Szpunyik V vakcina felhasználásával. Ezért lett pénteken Matovič által ország-világ előtt megvádolva, hogy azzal kísérletezik, túlélik-e a járványt az emberek. Vagyis tulajdonképpen tömeggyilkos ő, aki ellenzi a Szputnyik V alkalmazását a lakosságon, amíg az meg nem kapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét, mint a többi vakcina, amelyet EU-szerte használnak.

No, de nem kell kétségbe esni, a miniszterelnök a tömeggyilkos kekeckedők ellenében is lezsírozta, hogy júniusig 17 millió euróért 2 millió adag Szputnyik V érkezzen Szlovákiába. Hogy úgymond, ki lehessen elégíteni azokat a szlovák állampolgárokat, akik az oroszokban bíznak. Az égvilágos semmi baj nincsen ugyanis a vakcinájukkal szerinte, merthogy máshol is használva van. Igaz, hogy az EU-n belül csak Magyarországon cserkészték be, de kicsire nem adunk, nagy meg nem számít… Ha máshol jó, nekünk is jó - így Igor. Ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az egészségügyi miniszter saját hatáskörben engedélyezze a Szputnyik V-t.

Majdnem ugyanígy vélekednek a Közegészségügyi Hivatal illetékesei is. Azzal az elhanyagolhatatlan különbséggel, hogy szerintük a lehető legtöbb információt azért be kellene gyűjteni a gyártóról! Hogy ki lehessen értékelni a vakcina minőségét, hatékonyságát és biztonságosságát.

Fico összeesküvés-elmélete

Hogy mit szól mindehhez az ellenzék? Azon kívül, hogy röhög a markába, igyekszik olajat önteni a tűzre. Robert Fico például ki bírta jelenteni, az, hogy a Za ľudí megvétózta a kormány vakcinavásárlási tervét, csak egy játék része. A kabinet ugyanis szerinte amúgy sem akarta beszerezni a Szputnyikot. És most tessék megfogódzkodni: Fico azt mondja, azért nem, mert Matovičék meghátráltak a nyugati hatalmak elől...

Hát ehhez képest azért talán sokkal hatékonyabban vágja a fát saját maga alatt a kormánykoalíció. Lásd a kormányfőt, aki folyton szövetségesei közül választ magának pofozógépet. De a Za Ludí elnökségének legfrissebb véleménye sem semmi, miszerint minimum meg kellene szabadulni a koronavírus elleni küzdelembe belebukott egészségügyi minisztertől, mert azt sem tudja, mi, merre, hány lépés…

A bűnüldözés és igazságszolgáltatás slágerei

A folyamatos covidzaj közepette, alig lehet fókuszálni az bűnüldözési és igazságszolgáltatási slágerekre. Például arra, hogy a Kuciak-gyilkosság elsőfokú tárgyalása után milyen új bizonyítékokat küldött az illetékes ügyész a fellebbezéshez a Legfelsőbb Bíróságra. A vád szerint ugye, a gyilkosságot Marian Kočner utasítására Alena Zsuzsová rendelte meg. A Specializál Büntetőbíróság tavaly szeptemberben mindkettőjüket felmentette arra hivatkozva, hogy nem sikerült minden kétséget kizáróan igazolni a bűnösségüket. Az egyik legkomolyabb bizonyíték, amellyel annak idején az elsőfokú bíróság érdemben nem foglalkozott, hogy a gyilkosság elkövetése után a nő hajnal 5-től egészen 7:26-ig kommunikált egy ismeretlen személlyel, majd megírta Kočnernek: “elment a p.csába", meg hogy „kiesett egy fog”, mely metafora a vád szerint a gyilkosság elvégzését jelentette. Zsuzsová eztán 7:34 és 7:37 között megint egy ismeretlen személlyel kommunikált, majd üzenet kapott Andruskó Zoltán mobiljáról. Ekkor Zsuzsová pulzusa 161-re ugrott fel, ilyen magas értéket korábban az eszköz sosem mért. Összehasonlításképpen, ilyen pulzusszáma a Forma-1-es versenyzőknek és a maratonfutóknak van. Az ügy tehát koránt sincs lezárva, a fellebbezésről a Legfelsőbb Bíróság dönt majd, egyelőre viszont nem tudni, az illetékes szenátus mikor tűzi napirendre az ügyet.

10 millió

A másik botrányos affér, hogy Szlovákia történetének eddigi legnagyobb korrupciós ügyében 10 millió euró felett jár a kifizetett kenőpénzek összege, amit a rendőrségnek eddig sikerült feltárnia. A legújabb fejlemény, hogy a nyomozás egy jókora lépéssel ismét közelebb került a Szlovák Nemzeti Párthoz. Az ügyben 21 személyt gyanúsítottak meg, köztük Juraj Kožuchot, az Agrárkifizető Ügynökség korábbi főnökét, aki azonban 10 hónap letartóztatás után, óvadék ellenében távozhatott a vizsgálati fogságból. Az Állattenyésztő (Dobytkár) ügyben rajta kívül a gyanúsítottak között szerepel a Smer-közeli Norbert Bödör nyitrai oligarcha és Martin Kvietik, a Slavia Capital nevű befektető társaság tulajdonosa is, akit az SNS gazdasági háttéremberének tartanak.

