Australian Open - Oszaka Naomi a női bajnok

A japán Oszaka Naomi nyerte meg a női egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben két sima szettben legyőzte az amerikai Jennifer Bradyt.

Fotó: AP/TASR

A 23 éves Oszaka már megízlelhette a sikert a Rod Laver Arenában, amikor a 2019-es fináléban megverte a cseh Petra Kvitovát. Az idén a 24. Grand Slam-címére hajtó Serena Williamset verte az elődöntőben, és mellette szólt az is, hogy az elmúlt öt keménypályás GS-tornából hármat megnyert, illetve hogy eddigi három GS-fináléjában egyszer sem kapott ki.

A két évvel idősebb Brady első GS-döntőjére készült azok után, hogy balszerencséjére szigorú karanténba kényszerült Ausztráliába érkezésekor - mivel fertőzöttel utazott egy repülőgépen -, és két hétig a szobáját sem hagyhatta el. A pennsylvaniai teniszező eddig mindössze egy tornát nyert meg, tavaly Lexingtonban.

Oszaka és Brady korábban háromszor találkozott, az első meccset 2014-ben még az amerikai nyerte, a többi kettőn viszont a japán diadalmaskodott. Legutóbb a tavalyi US Open elődöntőjében csaptak össze, akkor Oszaka 7:6, 3:6, 6:3-mal jutott tovább, majd a New York-i trófeát is bezsebelte.

A szombati csatában - amelyre a koronavírus-járvány miatt csak 7500 nézőt engedtek be - a húsz mérkőzés óta veretlen ázsiai kihasználta a meccs első bréklabdáját (3:1), csakhogy a szintén keményen ütő Brady rögtön visszazárkózott. A következő bréklabda már egyben szettlabda is volt, amellyel Oszaka - aki tavaly a világ legjobban kereső női sportolója volt - élni tudott, így 45 perc alatt játszmaelőnybe került.

A folytatásban az oszakai játékos villámgyorsan 4:0-ra meglépett, majd a WTA-rangsorban 24. Brady - aki egyre többet bizonytalankodott - egy bréket le tudott dolgozni. Az amerikai 2:5-nél még egyszer hozta az adogatását, de ezután az ellenállhatatlan formába lendült japán semmire kiszerválta a meccset, amely 1 óra 17 percig tartott.

A negyedik Grand Slam-diadalát begyűjtő Oszaka pályafutása hetedik serlege, a Daphne Akhurst Trófea mellé 2,75 millió ausztrál dollárt (619 millió forint) kapott. Az ex-világelső hétfőtől második lesz a világranglistán, megelőzve a román Simona Halepet.



Eredmény, döntő:

nők:

Oszaka Naomi (japán, 3.)-Jennifer Brady (amerikai, 22.) 6:4, 6:3

Az elmúlt tíz év döntői: 2011: Kim Clijsters (belga)-Li Na (kínai) 3:6, 6:3, 6:3 2012: Viktorija Azarenka (fehérorosz)-Marija Sarapova (orosz) 6:3, 6:0 2013: Azarenka-Li 4:6, 6:4, 6:3 2014: Li-Dominika Cibulková (szlovák) 7:6 (7-3), 6:0 2015: Serena Williams (amerikai)-Sarapova 6:3, 7:6 (7-5) 2016: Angelique Kerber (német)-S. Williams 6:4, 3:6, 6:3 2017: S. Williams-Venus Williams 6:4, 6:4 2018: Caroline Wozniacki (dán)-Simona Halep (román) 7:6 (7-2), 3:6, 6:4 2019: Oszaka Naomi (japán)-Petra Kvitová (cseh) 7:6 (7-2), 5:7, 6:4 2020: Sofia Kenin (amerikai)-Garbine Muguruza (spanyol) 4:6, 6:2, 6:2 2021: Oszaka-Jennifer Brady (amerikai) 6:4, 6:3

(MTI)