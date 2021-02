Bundesliga - Egyelőre Dárdaival sem tud nyerni a Hertha

Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC hazai pályán 3-0-ra kikapott a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzigtől a német labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A korábbi magyar szövetségi kapitány január 25-én lett újra a berlini gárda vezetőedzője, de négy mérkőzésen csak egy pontot gyűjtött irányításával a Hertha.

A szakvezetőnek több játékost is nélkülöznie kellett sérülés miatt, így a védelemben kezdőként kapott helyet 19 éves fia, Márton, valamint először szavazott bizalmat az első perctől a világbajnok Sami Khedirának. A lipcseieknél combsérülése miatt Szoboszlai Dominik továbbra sem mutatkozhatott be, a végeredményt a 84. percben Orbán állította be, míg Gulácsi ebben az idényben már a 11. mérkőzését hozta le kapott gól nélkül.

Az RB Leipzig - amely kedden Budapesten 2-0-ra kikapott a Liverpooltól a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén - sorozatban a negyedik mérkőzését nyerte meg a bajnokságban, így két pontra megközelítette a címvédő és listavezető Bayern Münchent a tabellán.

Bundesliga, 22. forduló:

Hertha BSC-RB Leipzig 0-3 (0-1)

korábban:

FC Augsburg-Bayer Leverkusen 1-1 (1-0)

később:

TSG 1899 Hoffenheim-Werder Bremen 18.00

szombaton játszották:

Schalke 04-Borussia Dortmund 0-4 (0-2)

Eintracht Frankfurt-Bayern München 2-1 (2-0)

SC Freiburg-Union Berlin 0-1 (0-0)

1. FC Köln-VfB Stuttgart 0-1 (0-0)

Borussia Mönchengladbach-FSV Mainz 05 1-2 (1-1)

pénteken játszották:

Arminia Bielefeld-VfL Wolfsburg 0-3 (0-1)

(MTI)