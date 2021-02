Tiltakozik a vádemelés ellen, és a "tömeggyilkosokra" mutogat Horváth Lehel

Hétfőn a Specializált Büntetőbíróság öt gyilkosság és egy nagy értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat Horváth Lehel ellen.

Horváth Lehel a Specializált Büntetőbíróságon (Fotók: Paraméter

A csótfai (Dunaszerdahelyi járás) férfi 2016-ban azzal vált hírhedté, hogy nyíltan felvállalta: ő végzett Sátor Lajos csallóközi maffiavezérrel. Horváth öt évvel ezelőtt önkéntes beismerésével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás utolérte a rettegett dunaszerdahelyi bűnbanda még életben lévő gyilkosait, és az alvilági csoport tagjai rács mögé kerülhettek.

A hivatalos szervek értékes vallomása fejében büntetlenséget ajánlottak számára, ám 2018-ban, amikor a felesége ellen elkövetett gyilkossági kísérlettel meggyanúsították őt a rendőrök, elbukta a hatóságokkal kötött vádalkuját. Akkor előzetes letartóztatásba került, és azóta is vizsgálati fogságát tölti, csupán tavaly húsvétkor került egy hétre szabadlábra, mielőtt a Legfelsőbb Bíróság újra visszahelyezte őt a rácsok mögé.

Bár első fokon - egyelőre nem jogerősen - a Nagyszombati Járásbíróság felmentette őt a családon belül elkövetett bűncselekmény vádja alól, a hatóságokat ez nem hatotta meg: Horváth Lehel február 22-én védett tanúból hivatalosan is vádlotti szerepkörbe került.

A vádirat által taglalt bűncselekményekben Horváth társtettesként vett részt, és elkövetésüket korábban - még tanúként - többé-kevésbé beismerte.

Az öt gyilkosság közül négy bűncselekmény esetében már született ítélet a Specializált Büntetőbíróságon: az áldozatok L. Gellért és D. János - mindketten a Sátor-féle bűnszervezet "fehér lovai" -, valamint Reisz Andor, és maga a bűnszervezet irányítója, Sátor Lajos voltak.

Az áldozatok közös vonása, hogy mindannyian Horváth csótfai telkén lettek gyilkosság áldozatai. L. Gellértet 2007-ben fehér lóként használta a maffia. A férfi nevén futó céggel fiktív dokumentumokra alapozva több mint 24 millió szlovák koronányi (közel 800 ezer euró) ÁFÁ-t igényeltek vissza, vagyis csaltak ki az államtól. A csalást követően a férfit a jelenleg börtönbüntetésüket töltő Nagy Zsolt és Bugár György gyilkolták meg, majd Horváth Lehel saját telkén egy markolóval elföldelte a holttestet. Az illegális sír helyét 2016-ban Horváth mutatta meg a rendőröknek, és az áldozat maradványait sikerült is megtalálni.

D. János szintén fehér ló volt, ám vele nem csalást hajtottak végre, "csak" az ő nevén futtatták Sátor-féle bűnszervezet dióspatonyi, illegális cigarettagyárát. Amikor az üzemet a hatóság 2007 októberében leleplezte, D. Jánost gyorsan likvidálták, nehogy elárulja, ki szedte rá a cégalapításra. Csótfán Nagy Zsolt végzett az alkoholproblémákkal küzdő, nincstelen érsekújvári férfival, majd az áldozatot ugyanúgy Horváth Lehel ásta el, mint az előző esetben.

Reisz Andort - aki akkoriban a csallóközi maffia második legfontosabb emberének számított - 2006-ban főnöke, Sátor lőtte le Csótfán, majd Horváth feldarabolta és ledarálta Reisz holttestét. Sátor ugyanazon a helyszínen lelte halálát, csak négy évvel később, 2010-ben. A bandavezért Horváth lőtte le. Sátor holttestét szintén Csótfán ásták el, ám később kiásták őt, hogy olyan helyre szállítsák, ahol biztosan nem találnak rá a hatóságok. A tetemet a rendőröknek azóta sem sikerült megtalálniuk.

Az ötödik gyilkosság áldozata a dunaszerdahelyi K. Csaba, akit a nyomozóhatóság szerint egy helyi bankban lévő széf kirablása után tettek el láb alól Sátor Lajos emberei 2003-ban. A banki széf kirablása szintén a vádirat részét képezi, és ebben az ügyben Horváth Lehelnek vádlottársa is van K. Iván személyében. A vád szerint K. Iván segített a bűnszervezetnek lemásolni azt a kulcsot, amivel K. Csaba kinyitotta a dunaszerdahelyi bankban egy helyi házaspár széfjét, amelyből 45,5 millió koronát (1,51 millió euró) tulajdonított el.

Balra Horváth Lehel, jobbra K. Iván

K. Iván a bíróságon tagadta bűnösségét, "rosszkor voltam rossz helyen" - magyarázta helyzetét a bíróságon. Kihallgatása során beismerte, hogy ismerte a bűnszervezet tagjait, akikkel kapcsolatba került különböző eseményeken és kirándulásokon is, de elmondása szerint a csoport bűncselekményeiben nem vállalt szerepet. A férfi egyébként gyakori "vendég" volt a szóban forgó bankban, de ezt csak azzal magyarázza, hogy zálogházat üzemeltetett a közelben, és ebből a célból volt saját széfje a pénzintézetben.

K. Ivánnal ellentétben Horváth Lehel nem volt hajlandó válaszolni az ügyész és a bíróság kérdéseire, vallomása egy terjedelmes monológba torkollott. Hosszasan ismertette, hogy 2016-ban különböző magas beosztású rendőrségi tisztviselők ellen is tett vallomást, és ezért is vált kényelmetlen figurává a hatóságok szemében.

Ezen kívül Horváth főként azt sérelmezte, hogy az ügyészség annak ellenére tekinti semmisnek a 2016-os vádalkuját, hogy tavaly első fokon felmentették a felesége elleni bűncselekmény vádja alól. Védőögyvédje szerint is érvényben kéne maradnia a korábbi egyezségnek, melyben a szervek büntetlenséget ígértek Horváth számára. A vádlott úgy gondolja, hogy ezzel sérült az ártatlanság vélelméhez fűződő alkotmányos joga, és kilátásba helyezte azt is, hogy európai szervekhez fordul, ha elmarasztalja őt a bíróság.

"Ha véletlenül engem ebben a bűnöző maffiaállamban elítélnének, szeretném, ha látná az Európai Bíróság, hogyan működik itt az igazságszolgáltatás"

- jelentette ki. Nyilatkozatából látszott az is, hogy nemcsak a bűnüldöző szervekre neheztel, hanem azokra a bűnözőkre is, akiket részben ő jutattott rács mögé, most pedig ellene vallanak. Elsősorban Sátor Lajos egykori kivégzőosztagának legfőbb tagjait, Nagy Zsoltot és Bugár Györgyöt említette.

"Egy törvényes államban, ami Szlovákiáról nem mondható el, ilyen tömeggyilkos tanúkat meg sem hallgatnának, nemhogy még az ő hazug vallomásaik alapján megvádoljanak és bíróság elé állítsanak valakit. Megemlítem, a két tömeggyilkos az én vallomásaim alapján kapott 22 és 21 évet, ami számomra szintén nagyon kérdéses, hogyan lehet 50 gyilkosságért ebben azországban 21 vagy 22 évet kapni"

- jegyezte meg az elítélt gyilkosok számlájára Horváth Lehel. A vádlott a tárgyalás végén kérelmezte, hogy engedjék szabadon a vizsgálati fogságból, ám a bírósági szenátus ennek nem tett eleget, mivel álláspontjuk szerint a férfi esetében továbbra is fennáll a szökés vagy a bűnismétlés veszélye.

A büntetőper március végén, a már említett tanúk kihallgatásával folytatódik, és az elhangzottak alapján a csallóközi maffiaperek legfeszültebb pillanatainak nézünk elébe. Horváth ugyanis nem győzi hangsúlyozni, hogy a hatóságok összeesküdtek ellene a "tömeggyilkosokkal", és ezt várhatóan egy hónap múlva a tárgyalóteremben személyesen is egykori bűntársai szemére hányja majd.

(db)