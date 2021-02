Matovič és Čaputová is a titkolózást választotta, mi pedig kezdünk begolyózni a karanténtól

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az agyunkra ment a karantén, a bezártság, a fekete járások, melyek közül a magyarlakta régiók szerencsére az eddigiekhez képest viszonylag jobb eredményeket produkálnak. Bárcsak a járványhelyzet menedzselésére hivatott kormányról is elmondhatnánk, hogy az eddiginél jobban teljesít.

Szakértői kupaktanács

Igor Matovič kormányfő új mantrája, hogy már hetek óta a szakértők javaslatainak megfelelően kezeli a járványhelyzetet, vagyis ő mossa kezeit, ő nem tehet semmiről. Hogy megmutassa, nem a levegőbe beszél, kedden összetrombitálta az ország legnagyobb járványügyi koponyáit, hogy megmondja nekik a tutit a tanácsukat kérje. Hosszú órákon keresztül tanácskoztak, azt azonban végül nem közölték, mire jutottak, csak annyit mondtak: szerdán folytatják az eszmecserét.

Két eset lehetséges: vagy nem jutottak semmire, így nem is volt mondanivalójuk és ezért folytatják holnap is a tanácskozást, vagy pedig valakinek – például az államfőnek – sikerült rávennie Matovičot, hogy bírjon ki egy napot sajtótájékoztató nélkül, és csak akkor számoljon be az eredményekről és a várható intézkedésekről, amikor azokra a csapatból mindenki rábólint.

Annyit tudni lehet, hogy a tanácskozás során az volt a fő kérdés, hogy lehet az, hogy Portugáliában vagy Írországban eredményes a lockdown, nálunk pedig nem. A bölcs urak és hölgyek remélhetőleg eljutottak addig a felismerésig, hogy nálunk csak egyfajta „pszeudolockdown” van, amit senki sem ellenőriz. A karanténban lévőket sem zargatja naponta a rendőrség, hogy tényleg otthon vannak-e avagy vígan sétafikálnak az utcán. Vagy kérték már el valakitől is üzletben, gyógyszertárban vagy a buszon a negatív koronavírustesztjét? Nem minden fertőzött viselkedik persze felelőtlenül, de egy lezárásnak csak akkor van értelme, ha a betartását számon kérik az embereken.

Čaputová számonkért

Kedden összedugta fejét a három legfőbb közjogi méltóság is, azonban itt sem derült ki, miről tárgyalt a köztársasági elnök, a kormányfő és a házelnök. Čaputová államfő ugyanis nem hívott össze reflexből egy újabb sajtótájékoztatót (neki – Matovičtól eltérően – nincs is ilyen becsípődése), hanem sokatmondóan csak annyit közölt: meglátja, milyen lesz Kollár és Matovič hozzáállása azokhoz az elvárásokhoz, amelyeket közölt velük. Nevezett úriemberek tehát vélhetően nem teszik a kirakatba, amit Čaputová számonkért rajtuk.

Közben a koronavírus ügyet sem vet az acsarkodó ellenzékre, a kakaskodó kormánypártokra és a félkegyelműként vagdalkozó miniszterelnökre. Kedden átlépte a négyezret a koronavírus vagy annak gyanúja miatt kórházban kezelt páciensek száma, a fertőzötteké pedig továbbra sem csökken. Az egészségügy és az orvosok az összeomlás szélén állnak, és ezen a helyzeten minden valószínűség szerint sem az egészségügyi miniszter azonnali távozása, sem pedig egy előrehozott választás nem segítene – bár az ellenzék szerint persze ez egycsapásra minden megoldana.

Krajčí nem visel rózsaszín szemüveget

Lassan érkeznek Szlovákiába a koronavírus elleni vakcinák – mondta kedden este Marek Krajčí. Az egészségügyi miniszter arról is beszámolt, hogy eddig a lakosság hét százalékát sikerült beoltani. Szóba került a már-már szitokszóként használt Szputnyik is. Ha lesz is Szlovákiában orosz vakcina, az egyészségügyi miniszter szerint azzal csak azt oltják majd be, aki aláírja, hogy saját felelősségére kér az engedéllyel nem rendelkező oltóanyagból. Gyanítható, hogy ezek után fölösleges lesz 2 millió darabot rendelni belőle, mert az emberek bizalmát aligha növelik az ilyen kilátások.

Kakaskodik Kollár, a multiapuka

Legújabban már nemcsak Ficóék menesztenék Marek Krajčít, hanem Boris Kollár is, aki nem egy ellenzéki politikus, hanem a Sme rodina nevű kisebbik kormánypárt és a parlament elnöke. Pontosabban ő úgy fogalmazott kedden, hogy a koalíciós pártok vezetői „az egészségügyi miniszter lemondásának lehetőségéről beszélnek”.

És ha már szóba került Kollár, a tizenegy gyermekes, nőtlen multiapuka, a szlovák családmodell megtestesítője, ide kívánkozik a hír, mely szerint legújabb barátnőjét, Miroslava Fabušovát kedden gyorsított eljárásban hat hónapos börtönre ítélték feltételesen, mivel részegen vezetett, és szerencsétlenségére még rajta is kapták. Ő az az amúgy is pechvogel modell, aki tavaly októberben Kollárral együtt szenvedett komoly balesetet, majd a háza előtt megtámadta egy férfi, vasárnap pedig egy rendőrségi cellában kötött ki.

Az emberek már tényleg kezdenek bekattanni

De nem csak a celebeknél gurult el a gyógyszer. Nem kell ahhoz a házelnök modellmacájának lenni, hogy marhaságokat csináljon az ember. Mint például az a férfiú, aki az egyik pozsonyi tóparton, egy szál combfixben ordítozva lóbált egy botot és a férfiasságát, majd az intézkedő rendőröknek exkuzálta magát, mondván: kicsit be van szíva.

A nap legfurcsább híre azonban nem a tóparti mutogatós bácsi története, hanem azé a párocskáé, akinek az autóját egy ártatlannak tűnő, hiányzó visszapillantó miatt állították le a rend éber őrei. A hátsó ülésen találtak két, törölközővel letakart generátort (?), meg egy csomó egyéb tárgyat, a férfi átnyújtott nekik egy jogosítványt, ami nem az is az övé volt, a nő pedig egy drogpipát. És még negatív koronavírus-tesztjük sem volt. Gyanítható, hogy ha lett volna, az sem segített volna rajtuk.

Mint ahogy a jelek szerint az országon sem.

Juhász László