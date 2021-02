LÉNYEG: Sulík majdnem egészségügyi miniszterré nevezte ki magát, de Matovič nem kért ebből a húzásból

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fertőzöttségi szempontból egy nagy feketeség egész Szlovákia, ezért sem kizárt, hogy az országhatárokat jól le is zárják majd.

Január eleje óta nem bukkantak ennyi koronavírusosra, mint most, és sajnos ismét száz felett a halottak száma - az ilyen durva mondatokhoz szinte hozzászokhattunk, amióta a szlovákiai adatok a világ legrosszabbjai közé tartoznak. Hogy ez az egész helyzet mit is jelent a frontvonalban, azaz a gyógyintézeteinkben, lehet erről ontani a cikkeket, de sokkal célravezetőbb, ha az ember a saját szemével győződik meg arról, hogyan is néz ki a valóság. Ezért is érdemes megtekinti a "Harc a COVID-19 ellen a dunaszerdahelyi kórházban" című dokumentumfilmet. Aki veszi a "fáradságot", és szakít fél órát arra, hogy szembesüljön a tényekkel, az majd két kézzel kap az országban elérhető vakcinák után.

Mindent a vakcinákról

A világ országaiban, meg a nálunk használatos oltóanyagokról egyre többet tudunk meg. Mivel kiderült, hogy az AstraZeneca vakcinája biztonságos lehet az idősebb páciensek számára is, ezért Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes azt kéri az egészségügyi minisztertől, hogy a szert mostantól beadhassák az 55 év feletti, akár egészségügyi komplikációkkal rendelkező személyeknek is. Jó hír, hogy az amerikai Johnson and Johnson gyógyszergyár terméke is hatásos a koronavírus ellen, alig várjuk, hogy az EU-s gyógyszerügynökség áldását adja a készítményre.

Más a helyzet az orosz Szputnyik vakcinával összefüggésben, amelyiket Moszkva valami rendkívül furcsa - és eddig magyarázat nélkül hagyott - ok miatt nem ellenőriztet le az erre hivatott európai uniós szakhatóságnál. Hogy ez miért van így, csak találgatni lehet. Akár az is elképzelhető, hogy a - például Ukrajna lerohanásával, vagy az orosz sportolók központi támogatású doppingjával, esetleg a novicsokkal való állami megrendelésű gyilkolászással kapcsolatos - hazugságaikkal a fél világot megvezető orosz vezetők csak bizonytalanságban akarják tartani a korornavírussal hadakozó kormányokat. Még szerencse, hogy Remišová továbbra is úgy véli, hogy az orosz oltást nem kéne Szlovákia lakosságán tesztelni és ragaszkodik ahhoz, hogy EU-s regisztráció nélküli vakcina nálunk ne kerüljön forgalomba.

Sulík, a menedzser

Hasonló elveket vall Richard Sulík gazdasági miniszter is, akiből kis híján az egészségügyi tárca irányítója lett. Ez a "majdnem" helyzet úgy történt, hogy a kormánypárti SaS vezetője felajánlotta Igor Matovičnak, hogy jó menedzserként hajlandó átvenni a szakminisztériumot Marek Krajčí helyett, és ezzel együtt átvállalja a felelősséget a járványhelyzet alakulásáért, ha a miniszterelnök nem találna mást. De mivel ezt a nagylelkű felajánlást a kormányfő elutasította, Sulík azt mondja, ő mindent megtett a hazai állapotok rendezése érdekében, ezért mossa kezeit. A koalíciós politikus nyilatkozott is a lapunknak, ahol arról is beszélt, hogy az ország lezárása, a lockdown már nem lehet a mostaninál szigorúbb, mert az azt jelentené, hogy megtiltanánk a munkába járást és a mindennapi kenyerünk megsütését is.

Zárnák a határt, nyitnák a templomot

Ilyen húzást senki nem vállalna be, de helyette jöhet az, hogy a határátkelőkön bevezetik a legszigorúbb ellenőrzést. Ennek módját még nem ismerjük, mert szerda este a kormányfő megint nem számolt be a járványügyi szakértőkkel folyatott tanácskozásáról. Matovič először az államfőt és a koalíciós pártok vezetőit tájékoztatja arról, miben maradt a spacialistákkal tartott kupaktanácson. Amíg a miniszterelnök befogja a száját, a munkaügyi miniszterének megeredt a nyelve, és a határzárról kifejtette a véleményét. Szerinte minden eszközzel meg kell akadályozni a koronavírus dél-afrikai vagy brazil mutációjának bejutását az országba, cserébe meg meg lehetne nyitni a templomokat, hiszen az imádság csodákra képes. Milan Krajniak azt vallja, valamit valamiért, azaz minden szigorítás az egyik oldalon lehetővé teszi az enyhítést egy másik területen. Ámen.

A védelmi miniszter is hasonló véleményen van a "határrezsimmel" kapcsolatban. Jaroslav Naď érzékeli, hogy a teljes határzár súlyos gazdasági következményekkel járna, de látva a németországi példát, ahol az európai egyezményekkel szembemenve is szigorítottak, azt mondja, nekünk is meg kellene ezt fontolnunk. Annál is inkább, mert az intelligens karantén beüzemelése, tehát amikor a hatóságok majd az okostelefonunkon keresztül ellenőrzik minden lépésünket, az majd valamikor április végére várható.

Enyhítenék a törvényt, de nincs benne köszönet

A kormány közben elővette Robert Ficóék ezerszer elátkozott állampolgársági törvényét, és úgy döntöttek, a bevezetése óta már eltelt 11 év, így végre készek azon enyhíteni. Eszerint a jövőben nem veszítené el mindenki a szlovák állampolgárságát abban az esetben, ha egy másik országét felveszi. De ehhez olyan komoly feltételeket támasztanak, mint a "határokon átnyúló" házasságkötés. A hazai magyar pártok meg nem győznek emiatt tiltakozni, ők nem így képzelik a szigorú jogszabály megváltoztatását.

Kaliňák súghatott Gašparnak

A markába röhögő Robert Kaliňák exbelügyminiszterrel ellentétben, akinek viszont oka van lapulni, mert a neve most előbukkant a hónapokkal korábban vizsgálati fogságba rakott korábbi főrendőrrel, Tibor Gašparral összefüggésben. A rossz emlékű belügyér állítólag előre figyelmeztette Gašpart, hogy mikor mennek érte a kommandósok, így a korrupcióval vádolt volt országos rendőrkapitány már becsomagolva, fogkefével a zsebében várta a korábbi beosztottjainak akcióját.

