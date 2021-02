Az antigázszerelők is potenciális gyilkosok

Mindenkinek joga van abban hinni vagy nem hinni, amiben képes és akar vagy nem képes és nem akar.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

De senkinek sincs joga veszélyeztetni a másik embert csak azért, mert nem bízik valamiben, amihez egyébként mások jobban értenek, mert a szakmájuk.

Vegyünk egy példát. Valaki nem szakember és mivel nem bízik vagy egyenesen nem hisz a gázszerelőben (aki a gázszerelés szakembere), inkább saját maga javítja meg a gázkazánt a sorházban. Nos, ha ez a gázkazán (nagy eséllyel) felrobban és ledönti nemcsak az antigázszerelő lakását, hanem pl. a mellette lévő két házat is, valamint sok ember meghal emiatt, akkor a bíróság az illetőt pardon nélkül börtönbe küldi. Nem azért, mert nem hitt a gázszerelőben (ahhoz joga van), hanem azért, mert mások halálát és/vagy kárát ő okozta a felelőtlenségével.

Egyet tudunk érteni abban, hogy az ilyen felelőtlen cselekedeteket meg kellene előzni?

Mert ha igen, akkor azon az analógián is érdemes elgondolkodni, hogy a gázszerelő lehet orvos, az antigázszerelő pedig az antivaxer. Nem ért hozzá, csak hallomásból és nem hiteles, ellenőrizetlen adatokból alakítja ki a véleményét, miközben az orvos kiteszi a lelkét, hogy a hosszú évekig tartó orvosi, majd pedig további rezidensi és szakvizsgaképzés végén tudományos eredményekre támaszkodva megmentsen mindenkit.

Még az antivaxert, vagyis az antiorvost is, aki nem hisz benne, mégis rászorul! Mert kire szoruljon? A tévéadók holt idejében hamis telefonszámból ingyen harmatos pénzenergiát jósoló kóklerekre?!

A mai antivaxerek azon generációkból kerülnek ki, amelyek már nem vagy csak kivételes esetekben találkoztak tbc-vel, torokgyíkkal, szamárköhögéssel, tetanusszal, hepatitis B-vel, csecsemőkori rotavírus fertőzéssel, himlőkkel, gyerekbénulással. Vagyis azokból, akiket már oltottak. Az idősebbeknél általában kérdezés, vacakolás és ellenállás nélkül, automatikusan. És akkor most az egyes országokban nem kötelező, de hasznos (agyhártyagyulladás, streptococcus, influenza, encephalitis, bárányhimlő, utazáshoz sárgaláz, hastífusz, meningococcus meningitis, malária stb.) oltásokról, pedig mindenki tudja, aki akarja tudni, hogy minimum hasznosak, de sokszor életmentők, hiszen adott esetben ezek a nyavalyák is simán elviszik az embert a más világra…

Így könnyű ám hitetlenkedni, hogy ők nem részei annak a nagyszámú gyermekhalálozásnak, amely még a 20. sz. elejét is jellemezte, vagyis amikor oltások híján kb. 20-27 százaléknyi gyermek halt meg. Minden negyedik! Egy családban 8 gyerekből 2-3. Megbocsásson mindenki, de ha az illetőt elvitte volna 5 hónaposan a feketehimlő vagy két évesen a tüdeje, akkor most nem hitetlenkedne!

Hadd legyek kicsit szubjektív, mert a környezetemben is halnak ám az ismerősök és barátok. Két további típus roppant kiborító.

Azok ne ágáljanak, akiknek a kutyájuk, macskájuk és minden háziállatuk be van oltva minden ellen! Azok is legyenek szívesek befogni, akik hangoskodnak, de a gyermeküktől az oltásokat nem tagadják meg!

A másik agyrém: amikor akkora keresztény, tehát logikusan akkora emberbarát, mások odaadó és megbocsájtó védelmezője is valaki, hogy térden csúszik az oltár előtt minden vasárnap, amikor az oltással védett tüdejét kiénekli a misén, de amikor mások irányában valóban belátással kellene lennie, némi áldozatot kéne hozni, akkor annak a magasságos istennek se oltatja be magát! Vagyis a környezetében mindenkit kitesz a halálos veszélynek!

Rendben, öcsém, nem akarod, ne oltasd magad! De tűnj el akkor mások közeléből, zárkózz be a pánikszobába.

Az ájtatosabbja pedig soha többé az úr nevét szájára ne vegye, ha volna alkalma védelmezni a felebarátját, de nem teszi, sőt veszélyezteti! Ha annyi áldozatot sem vállal, hogy azt a pár, nem is minden esetben jelentkező, és alapjában az ő immunválaszáról hírt adó kellemetlen mellékhatást nem vállalja, amivel az immunizáció jár.

Fordítom:

nem akarok két napig lázas és fejfájós lenni, meg hányni, émelyegni sem akarok, inkább más dögöljön meg miattam! Oké, de ha még egyszer rajtakaplak, hogy a másnaposság ugyanilyen tüneteit vállaltad, mert a vakcinában nem, de a pálinkában hittél, komolyan mondom, én megpofozlak!

Nem kívánom a covidot senkinek, és azokkal sem értek egyet, aki szerint nem kell sajnálni, ha szkepticizmusa miatt hunyt el benne valaki. Minden ember életéért kár, még azokéért is, akiket legszívesebben hátba verne az ember lapáttal.

Viszont az önzők is vegyék végre tudomásul, hogy nem csak nekik vannak jogaik, hanem a többieknek is, a szüleiknek, családtagjaiknak, a kollégáiknak, barátaiknak. És ilyen jog az élethez való jog, a fölöslegesen és korán érkező halál elkerüléséhez való jog.

Minden halál fölösleges, amely elkerülhető. És aki miatt valaki meghal, az élete végéig küzdhet majd a lelkiismeretével, ha majd nem csak prédikál róla, hanem valóban fel is ébred benne.

Így aztán hangsúlyozni kell azt is, hogy ha valaki nem csupán (ok nélkül) nem oltatja be magát, hanem magasról tesz a valóban kaotikus járványügyi intézkedésekre, netán egyenesen pozitív teszttel a zsebében spacírozik fel-le a cityben, az potenciális gyilkos. Meg kell ebben akadályozni és nevén kell nevezni. Potenciális gyilkos és mint ilyen, bizonyára kereszténynek is eléggé csapnivaló.

Szóval, ha az antigázszerelő megérdemli a büntetését, úgy elgondolkoztató, hogy igenis létezik a finoman szólva nem tudásnak az a határa (aki pl. nem tanul meg autót vezetni vagy erősáramot szerelni, azt nem is engedik vezetni vagy erősáramot szerelni), ahonnan ne engedjük ezeket az embereket azon tevékenységek és életterek közelébe, amelyekkel és ahol másokat veszélyeztet.