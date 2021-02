Minőségi attraktorok, hogy több halat tudjunk a helyünkre vonzani

A horgászat sikere bizony nem mindig jön csak úgy magától, ezért sok esetben igencsak meg kell dolgozni. Különösen akkor, ha a halak nem esznek igazán. Egy-egy minőségi attraktor bevetésével viszont a nehezített pályán is lehetünk eredményesek. A cikkben tehát a minőségi attraktorok hozzáadott értékére igyekszünk felhívni a figyelmet. Megmutatjuk az alkalmazásukban rejlő hozzáadott értéket, egyúttal a használatuk módja kapcsán is adunk néhány praktikus tippet.

Mik is azok az attraktorok, és miért érdemes őket használni az eredményes horgászat céljából?

Alapvetően folyékony vagy pedig porállagú anyagokról beszélünk. Az összetételüket tekintve rendkívül tömények és koncentráltak, leginkább ebben is rejlik az eredményességük kulcsa. A legfontosabb szerepük, hogy az etetőanyagunk hatásfokát minél inkább megnöveljék.

Tehát az attraktorok az általunk alkalmazott etetés csalogató erejét hivatottak minél inkább megnövelni. Ennek értelmében minél nagyobb koncentrátumban tartalmazzák azokat az aromákat és adalékokat, amelyek a kifogni kívánt halak számára a leginkább csábítók.

Milyen körülmények tehetik indokolttá a különféle attraktorok használatát?

Olyankor nem nehéz nagyobb mennyiségben is fogni a halat, amikor a pikkelyesek egyébként is jó étvággyal fogyasztanak. Ha jól eszik a ponty, az amur, a keszeg vagy a kárász, akkor egy szimpla etetéssel is lehetünk eredményesek.

A dolog olyankor válik nehezebbé, amikor hidegebb az idő, fronthatás van, esetleg szélsőségesen sok horgász versenyez a halak kegyeiért. Ilyen esetekben mindjárt több tényezőt kell áthidalni, és itt jelentkezik az attraktorok hozzáadott értéke.

A kulcs tehát az, hogy az etetőanyag csalogató erejét felturbózva minél inkább sikerüljön a horgász helyünkre állítani úgymond a halat. Ha pedig ők már megérkeztek és elkezdenek szépen táplálkozni, onnantól kezdve nagyobb eséllyel tudjuk őket a horogra csalni.

Praktikus segédlet, hogy az attraktorokból tényleg a legtöbbet sikerüljön kihozni

Fontos tudni, hogy a különféle attraktorok önmagukban még nem fognak sikert hozni. Vagyis első körben be kell kevernünk őket a megfelelő arányban. Tehát a folyékony, illetve a porállagú, ugyanakkor meglehetősen koncentrált anyagot össze kell vegyíteni az etetőanyaggal.

Ezzel kapcsolatban rendszerint komoly segítséget jelent a csomagoláson szereplő iránymutatás. Ennek köszönhetően tehát grammra pontosan láthatjuk azt, hogy a bekeverésre váró etetőanyag mennyiségének megfelelő attraktorból pontosan mennyi kell majd.

Hogyha ezekre a tényezőkre precízen és fegyelmezetten odafigyelünk, az mindenképp komoly lépést jelenthet a sikeres és eredményes horgászat szempontjából. Ha ezenfelül sikerül pontosan etetni és azt tudatosan meghorgászni, azzal gyakorlatilag jó eséllyel futószalagon termelhetjük ki a halat a vízből.

(PR-cikk)