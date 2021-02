Matovič szerint nyárig be kell oltani az uniós lakosság 70 százalékát

A szlovák kormányfő szerint változatlanul az a cél, hogy az Európai Unió lakosainak 70 százaléka a nyári hónapokig megkapja a védőoltást.

Fotó: TASR

Ezt a feladatot segítheti az is, hogy az amerikai Johnson & Johnson gyógyszeripari cég is a piacra dobta a vakcináját, amit már az EU-s gyógyszerügynökség (EMA) lázasan tanulmányoz és amelyik márciusban megkaphatja a szükséges jóváhagyást. Ez az az eljárást, amit az orosz Szputnyik V messziről kerül, és nem is világos, miért teszi ezt.

Igor Matovič annak örül, hogy a Johnson & Johnson oltóanyagából elég lesz egy adag is, és a szer tárolása sem nagy kihívás, elég hozzá egy egyszerű hűtőszekrény. Lelkendezni azért nem akar, mert a vakcinákkal kapcsolatos logisztika már eddig is okozott kellemetlen meglepetéseket.

A miniszterelnök támogatja a védettségi igazolvány uniós bevezetését is. "Szükségünk van egy közös európai megoldásra, amelyik modern és mindenkire egyenlően érvényes. Sajnálom, hogy egyelőre nincs erről megállapodás, majd márciusban folytatjuk az egyeztetést" - nyilatkozta a kormányfő az EU-s vezetők online csúcstalálkozójának első napját követően. Most szerinte az egyes tagállamok létrhozzák a saját igazolványaikat, amit majd nehezebb lesz egységesíteni. Ezért jó lenne, ha ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság egy javaslattal rukkolna elő - jegyezte meg a kormányfő.

(TASR)