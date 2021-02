Már a kínai vakcinával is oltják az időseket Magyarországon

Magyarországon ismételten intenzíven felfutó szakaszba került a koronavírus-járvány, ezért az oltások segítségével minél előbb ki kell alakítani a lakosság védettségét - mondta az országos tisztifőorvos szombaton az MTI-nek.

Aba Júlia rezidens beadja a kínai Sinopharm koronavírus elleni oltóanyagát egy idős nőnek Hasitz Ágnes háziorvos szentendrei rendelőjében

Két és fél millióan regisztráltak az oltásra és azt szeretnék, hogy ők húsvét tájékára legalább az első adag vakcinát megkaphassák.

Az egészségügyi dolgozók beoltása mostanra gyakorlatilag lezárult, ugyanakkor azoknak, akik ebből valamilyen oknál fogva kimaradtak, lehetőségük van a pótlásra.

Magyarországon jelenleg ötféle oltás áll rendelkezésre. A "nyugati" vakcinákból arányaiban ugyanannyit kap az ország, mint például Szlovákia, ám az orosz és a kínai védőoltás az EU területén egyelőre csak Magyarországon van használatban.

Az idősotthonok lakói és dolgozói is jellemzően megkapták már az első oltást, a második adagok beadása pedig most zajlik - tájékoztatott, majd közölte, az oltópontokon jelenleg a Pfizer-BioNTech vakcinával oltják a 80 év feletti lakosságot, a Szputnyik V oltásokat felhasználták, azonban a következő adag felszabadítását követően ismét elérhető lesz ez a fajta vakcina is.

Emellett a háziorvosok a 18-60 év közötti krónikus megbetegedésben szenvedők és a regisztrált idősek oltását végzik a brit-svéd AstraZeneca és a kínai Sinopharm vakcinákkal - tette hozzá.

