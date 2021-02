Magyarázatot vár a miniszter, miért hagyta el a francia rögbiválogatott a "buborékját" és inkább gofrit majszolt Rómában

Roxana Maracineanu francia sportminiszter kilátásba helyezte, hogy visszavonja a rögbiválogatott mentességét a járványügyi szabályok alól, ha sürgősen nem kap elfogadható magyarázatot arra, miként fertőződhetett meg koronavírussal a keret 11 játékosa és a stáb több tagja.

Illusztráció (wikipédia)

Az idei Hat Nemzet Kupa-sorozatban két forduló után élen álló együttes a harmadik körben vasárnap fogadta volna a skótokat, de a francia szövetség (FFR) a héten elvégzett tesztelés eredménye miatt csütörtökön kénytelen volt elhalasztani a találkozót. Bernard Laporte, az FFR elnöke szerint senki nem vonható felelősségre a történtek kapcsán, ezzel azonban nem értett egyet Maracineanu.

Sajtóhírek szerint február 6-án, amikor Rómában játszott a válogatott, a keret több tagja is elhagyta a nemzeti együttes "buborékját" és gofrit evett az olasz fővárosban. A sportminiszter kiemelte: az FFR elnöke a torna előtt ellátogatott hozzá, és szigorú protokollt mutatott be, valamint ígéretet tett arra, hogy azt a válogatott játékosok betartják. Maracineanu hozzátette: most, hogy látják, mi történt, alapos vizsgálatot és elfogadható magyarázatot vár. Hangsúlyozta: amennyiben ez nem történik meg, a válogatottnak adott mentesség érvényét veszti, a csapat pedig kénytelen lesz visszalépni az idei tornától. "Nem emlékszem olyanra a protokolljukban, hogy a játékosok a szállodát elhagyva kimehetnek a városba gofrit enni, majd tesztelés nélkül visszatérhetnek a válogatott buborékjába" - mondta Maracineanu.

A franciák a program szerint a skótokon kívül még az angoloknál vendégeskednek március 13-án, majd zárásként egy héttel később a walesieket fogadják.

