Golden Globe-díj - Magyar idő szerint hétfőn hajnalban tartják a virtuális díjátadót

Magyar idő szerint hétfőn hajnalban (helyi idő szerint vasárnap este) rendezik meg két helyszínen, New Yorkban és Los Angelesben a Golden Globe-díjak virtuális díjátadó gáláját.

TASR/AP

A ceremónia a pandémia miatt idén nélkülözi a vörösszőnyeges bevonulást, Hollywood krémjének pezsgős gálavacsoráját. Viszont először jelentkezik dupla helyszínről: Tina Fey New Yorkban, Amy Poehler pedig Beverly Hillsben lesz az NBC televízión közvetített műsor házigazdája.

A díjakat átadó színészek közül néhány - köztük Michael Douglas és felesége, Catherine Zeta-Jones - személyesen is megjelenik majd a műsorban, de a jelöltek és díjazottak saját otthonukból, a világ különböző pontjairól jelentkeznek be.

A Golden Globe-díjakról döntő Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) televíziós és filmes kategóriákban adja át díjait.

A filmes és televíziós jelölések abszolút győztese idén a Netflix lett. A filmek közül a legtöbb, hat díjra a fekete-fehér Mank esélyes, amely a harmincas évek Hollywoodjából az Aranypolgár című filmklasszikus születését idézi fel. Öt jelölést kapott A chicagói 7-ek tárgyalása, négyet pedig a The Father, A nomádok földje és az Ígéretes fiatal nő. A televíziós jelöltek mezőnyét A korona hat jelöléssel vezeti, öt díjra esélyes a Schitt's Creek, négy-négy díjra az Ozark és a Tudhattad volna.

A díjátadó magyar vonatkozása, hogy Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplőjét, Vanessa Kirbyt a drámai filmek mezőnyében jelölték a legjobb színésznő díjára Viola Davis, Andra Day, Frances McDormand és Carey Mulligan társaságában.

A díjátadóra készülődő újságírószervezetről a Los Angeles Timesban a múlt héten jelent meg egy tényfeltáró riport, amely ismételten megfogalmazta azokat az etikai aggályokat, amelyek már korábban is többször felmerültek a HFPA és a filmstúdiók "közeli" kapcsolatai miatt. A testülettel kapcsolatban emlegetett korrupció egyik példájaként idézték az Emily Párizsban című sorozat jelölését, amelyet az előzött meg, hogy a produkció 2019-ben a HFPA 30 tagját látta vendégül Párizsban. A cikk arra is felhívta a figyelmet, hogy a HFPA-nak egyetlen fekete tagja sincs, és emlékeztetett rá, hogy a legjobb film díjára jelöltek közé a díjszezon olyan fontos fekete szereplőkkel forgatott produkciói nem jutottak be, mint Az 5 bajtárs, a Ma Rainey - A blues nagyasszonya vagy a One Night in Miami.

A HFPA a Times cikkére válaszolva azonnl jelezte, hogy készek a változtatásra, ezen belül a tagság bővítésére is. Egyúttal emlékeztettek arra, hogy tagjaik többsége nő és a tagok több mint 35 százaléka nem európai országokból

A HFPA körüli viták kiújulása ellenére a Golden Globe-díjak továbbra is fontos szerepet játszanak a filmes díjszezonban és a stúdiók sokat költenek arra, hogy kihasználják a díj népszerűségét filmjeik promotálására.

MTI