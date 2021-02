Hétfőtől indoklás nélkül elbocsáthatják a 65 éven felülieket, és nem kötelező az étkezési utalvány

Március elsejétől érvényes a munkatörvénykönyv februárban elfogadott módosítása. A 65 év feletti nyugdíjasokat indok nélkül el lehet bocsátani, az alkalmazottak pedig választhatnak: pénzt kérnek vagy étkezési utalványt. Egy évvel – 15 évre – csökken a diákmunka korhatára, a végzős középiskolások és egyetemisták azonban diáknak számítanak október 31-ig. Szabályozták a home office feltételeit is.

Fotó: Paraméter

Több ponton is módosította február elején a parlament a munka törvénykönyvét. Az egyik legfontosabb, hogy a munkaadó indoklás nélkül elbocsáthatja a nyugdíjas alkalmazottját, pontosabban arra hivatkozhat, hogy már betöltötte a nyugdíjkorhatárt.

A jogszabály szerint a munkaadó elbocsáthatja azt az alkalmazottját, aki betöltötte a 65. életévét és egyben a nyugdíjkorhatárt is. Mivel jelenleg a nyugdíjkorhatár alacsonyabb 65 évnél, ezért a munkaadónak elég csak az életkort figyelnie, az elbocsátottnak viszont végkielégítést kell fizetnie.

Szakemberek szerint nem így kellett volna kezelnie a kormánynak a nyugdíj melletti munkavégzést. Azt elismerik, hogy sokszor hátrányos a fiatalabbak számára az, hogy a nyugdíjasok is szabadon vállalhatnak munkát, mivel nekik – a nyugdíj mellett – alacsonyabb fizetés is megfelel. A munkaadóknak azonban – éppen ezért – sok esetben továbbra is előnyösebb a nyugdíjasok alkalmazása.

Nyáron már az alapiskolások is dolgozhatnak

15 évre csökkentette a parlament a diákmunka minimális korhatárát, vagyis akár már az alapiskolások is munkát vállalhatnak. Az ilyen munkavállalást azonban a munkafelügyelőséggel kell jóváhagyatnia a munkaadónak, mivel a fiatalokat csak könnyű munkára veheti fel a munkaadó. A munka "könnyűségét" pedig a felügyelőségnek kell igazolnia.

A munkaközvetítő ügynökségek szerint a koronavírus miatt visszaesett a kereslet a középiskolások alkalmazása iránt is, ezért nem valószínű, hogy sok alapiskolás talál majd magának munkát, még a nyári szünidőben sem.

Diákmunka a végzett középiskolásoknak és egyetemistáknak

Kedvező változást jelent a középiskolásoknak és az egyetemistáknak, hogy az iskola befejezését követő szünidőben még diáknak számítanak, október 31-ig még diákszerződés alapján dolgozhatnak. Jelenleg a középiskolásoknak az érettségivel, az egyetemistáknak az államvizsgával befejeződik a diákviszony, ezt hosszabbította meg a kormány mindenkinek egységesen október 31-ig. Az egyetemisták esetében azonban csak az felsőfokú alapképzés, vagyis a baccalaureus képzést befejezők számára érvényes ez a rendelkezés, a magiszteri diplomát szerzők számára a diákviszony továbbra is az államvizsgával ér véget, ez érvényes azokra is, akik doktori képzésre jelentkeztek.

A home office-ban is jár a pihenés

A munkatörvénykönyv szabályozta az otthoni munkavégzés feltételeit, így behatárolta a munkaidőt is. Az otthon dolgozó alkalmazottnak joga van pihenésre, este hét után nem kell „online” lennie, vagyis lekapcsolhatja az internetet, nem kell felvennie a telefont, ha a munkaadó hívja. A home office feltételeit a munkaszerződésben kell meghatározni.

A munkaadónak ki kell fizetnie a munkavállaló megnövekedett költségeit is, amelyek a munkavégzéssel függnek össze. Ilyen költség lehet például az internetkapcsolat költsége vagy a telefonköltség.

Nem kötelező az étkezési utalvány

Az alkalmazott március elsejétől választhat: továbbra is étkezési utalványt kér, vagy pedig kéri a munkaadóját, hogy a számlájára utalja az étkezéshez való hozzájárulást.

Ez összeg továbbra is adómentes, vagyis az alkalmazott anyagilag nem veszít semmit, és a munkaadónak sem kell többet fizetnie. A pénzbeli hozzájárulás az étkezési utalvány 55 százaléka.

Ha a munkaadó üzemi konyhán biztosítja alkalmazottai étkeztetését, akkor ezt továbbra is megteheti. Ha azonban a munkaadó már megvásárolta az étkezési utalványokat, akkor év végéig még fizetheti az alkalmazott étkezését az utalványokkal akkor is, ha az alkalmazottja inkább pénzt kérne. A papír alapú étkezési utalványokat is fel lehet még használni idén és jövőre, 2023-tól azonban kevés kivétellel csak elektronikus étkezési jegyek maradhatnak. A kevés kivétel azokra a helyekre vonatkozik, ahol a munkavégzés környékén sehol sem lehet fizetni az elektronikus utalványokkal.

Csökken a szakszervezet befolyása

A kormány kicsit visszavágta a szakszervezetek hatásköreit is. A munkaadónak már nem kell szóba állnia olyan szakszervezettel, amelynek nincsenek tagjai az adott vállalatban. Megszüntette a kabinet az ágazati kollektív szerződések kötelező kiterjesztését azokra a vállalatokra, amelyek abba nem egyeztek bele. A március elseje előtti kollektív szerződések azonban továbbra is életben maradnak.

