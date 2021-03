Kiegyensúlyozott lesz Fülek városának költségvetése

Füleknek 2021-ben kiegyensúlyozott költségvetése lesz. Ez derült ki a városi képviselő-testület által jóváhagyott anyagból, mely szerint a város megközelítőleg 10,5 millió euróval fog gazdálkodni, miközben a bevételei és a kiadásai arányosan várhatók. A teljes költségvetés mintegy felét – mint már hagyományosan – a helyi oktatási intézmények fenntartására költik.

A városfejlesztésbe az önkormányzat csaknem 1,7 millió eurót tervez beruházni, mely összeg nagy részét támogatásokból akarja finanszírozni. Saját forrásokból körülbelül 870 ezer eurót fog felhasználni. Jelentősebb pénzösszegek az olyan, már korábban is medializált projektekre lesznek fordítva, mint az idősek napközi otthona, a városi park körbekerítése, a járda- és útfelújítások, valamint a köztemető bejáratának és járdáinak helyreállítása. Ezenkívül az önkormányzat a Vöröskő alatti vízvezeték kiépítésére megközelítőleg 44 ezer eurót, a művészeti alapiskola valamikori koncerttermének felújítására 95 ezer eurót (abból 83 ezret a saját költségvetéséből), a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) főépülete elavult fűtésrendszerének teljes felújítására 17 ezer eurót, a papréti új gyermekjátszótérre pedig 33 ezer eurót tervez költeni, melynek létrehozásában több mint 21 ezer eurós önrésszel vesz részt. A konyhai hulladék kötelezővé tett gyűjtésére szolgáló háztartási komposztáló edények megvásárlása 50 ezer eurót igényel. Az FTC tornaterme padlózatának javítására és az épület nedvesedésének elhárítására a város 70 ezer eurót, a zárható szemétgyűjtő szigetek két helyszínen történő kiépítésének kísérleti projektjére pedig 10 ezer eurót jegyzett elő. A jövőbeli beruházások tervdokumentációjának kidolgozása, melyek között a városháza történelmi épületének széleskörű felújítása és a Hősök tere biztonságos közlekedhetőségének megoldása szerepel, mintegy 87 ezer euróba fog kerülni.

„Bár gazdaságilag is egy nehéz 2020-as évet tudhatunk magunk mögött, sikerült azt az önkormányzat azonnali intézkedéseinek köszönhetően „sérülések nélkül átvészelnünk“. Ez évben befejezhetjük a tavalyra tervezett út- és járdafelújításokat is, melyek sok fülekinek okoznak gondot. Azonkívül ismét beruházásaink lesznek az oktatásügyben, a műszaki szolgáltatásokban, szociális téren, és nem feledkezünk meg a gyermekekről és a fiatalokról sem. Ugyanakkor kezdetét veszi a jövőbeli beruházások tervezésének időszaka is, mivel az elmúlt időszakra kitűzött célok és tervek szinte mindegyikét sikerült megvalósítanunk. A nem könnyű időszak ellenére sem lazítunk“