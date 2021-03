Negyven év alatt ennyi ember korai halálát okozták a mentolos cigaretták az Egyesült Államokban

Az 1980 és 2018 közötti csaknem negyven évben 378 ezer ember idő előtti halálában játszottak közre a mentolos cigaretták az Egyesült Államokban - derült ki a Michigani Egyetem (UM) kutatóinak új tanulmányából.

A tanulmány szerint nagyjából tízmillió dohányos szívott mentolos cigarettát az érintett időszakban.

A szakemberek egy már bevett modellt, valamint a National Health Interview Survey elnevezésű felmérést és egyéb nyilvános adatokat felhasználva vizsgálták a dohányzás prevalenciáját és a hozzá kapcsolódó halálozást a felnőtt korosztályban 1980 és 2018 között.

Ezután készítettek egy alternatív forgatókönyvet, amelyben megnézték, hogy miként alakultak volna a mutatók, ha az érintett időszakban nem lehetett volna mentolos cigarettát vásárolni. Végül összevetették a két forgatókönyvet, hogy számszerűsítsék a terhet, amelyet a mentolos cigaretták róttak az amerikai egészségügyre 1980 és 2018 között.

"Az eredményeinek azt jelzik, hogy a mentolos dohánytermékek régóta jelentős hatással vannak a közegészségügyre és továbbra is súlyos egészségi kockázatot jelenthetnek" - mondta David Mendez, az egyetem docense, aki a tanulmány egyik vezető szerzője volt.

A tanulmány szerint a mentolos cigaretta megfigyelt hatása a mentol szerepének tulajdonítható a dohányzásra való rászokásban és leszokásban.

A mentolos cigarettákat 1925-ben fejlesztették ki és az 1950-es, valamint 1960-as években váltak széles körben elterjedté. 2009-ben az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság (FDA) lett a felelős a dohánytermékek gyártásának, terjesztésének és reklámozásának szabályozásáért. Az FDA betiltotta az olyan ízesítéseket, mint a cukorka és a gyümölcs, de a mentolos dohánytermékeket nem.

A Population Assessment of Tobacco and Health elnevezésű tanulmány szerint a dohányterméket valaha kipróbáló fiatalok 81 százaléka, míg a fiatal felnőttek 86 százaléka arról számolt be, hogy az általuk kipróbált első dohánytermék ízesített volt.

A tanulmány a Tobacco Control című folyóiratban jelent meg.



MTI