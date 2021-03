Igor Matovič hétfő este Kassán ledobta a „Szputnyik-bombát”, Marek Krajčí is összeszedte bátorságát és engedélyezi a vakcinát

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Hosszú titkolózás és gyakorlatilag egy hét bujkálás – tudósokkal és szakemberekkel való tanácskozás – után hétfőn este fél hatkor Igor Matovič miniszterelnök Kassán „kirakta” az első orosz vakcinaszállítmányt a katonai szállítógépből. Ráadásul mindjárt 200 ezer adag érkezett. Mint a kormányfő elmondta, ez még a februári „adag”, márciusban újabb 400 ezer jön, április végéig pedig összesen egymillió adagra számíthatunk. Májusban és júniusban újabb egymilliót küld Szlovákiába a jóságos Putyin bácsi, vagyis ugyanannyit kapunk, mint Magyarország, itt csak fele akkora a lakosság.

Ezzel a 200 ezer adagos első szállítmánnyal gyakorlatilag megelőztük Magyarországot, ahová eddig még csak 145 600 adag érkezett meg.

Igaz, ott már oltanak a Szputnyikkal – és a napokban újabb 280 ezer adag érkezését várják – csak hát nekik már február végéig 600 ezer adagot kellett volna megkapniuk. Nem véletlenül mondta Matovič, hogy reméli, az orosz partner tartja a szállítási határidőket?

A vakcina teljesen önkéntes lesz, és még az sincs eldöntve, hogy milyen sorrend alapján oltják vele a jelentkezőket. Annyi biztos, hogy az időseket is lehet oltani vele, Marek Krajčí egészségügyi miniszter szerint ugyanis kortól függetlenül hat az oltás.

Az oltás megkezdésére azonban még néhány hetet várni kell, az oltóanyagot ugyanis elemzik az egyetlen erre alkalmas cég, a Imuna Pharm Šarišské Michaľany laboratóriumaiban. Nem kell „megijedni”,

ez nem a hatékonysági vizsgálat lesz, csak azt nézik, hogy az összetétele megfelel-e a papíron deklaráltnak.

Az oltás Marek Krajčí egészségügyi miniszter rendkívüli engedélyével kezdődhet meg a bevizsgálás után, az engedélyt azonban talán már ma (hétfőn) aláírja a miniszter.

A Szputnyik az új orosz „atombomba”: megosztja az uniót, a koalíciót és apasztja Za ľudít, Danko kapitánynak meg tetszik

Kérdés azonban, hogy ez a vakcina mire lesz jó – már azon kívül persze, hogy megvéd – ha megvéd – a koronától. Mivel uniós engedély nélkül nem biztos, hogy elhagyhatjuk majd „vele” az országot.

A lengyelek legalábbis nem akarják elfogadni a védettség igazolásaként, amíg az Európai Gyógyszerügynökség rá nem bólint. Magyarországra azonban várhatóan korlátozás nélkül lehet majd utazni a Szputnyikkal is.

Habár a Szputnyik valószínűleg hatékony, de az is valószínű, hogy Putyin érdekeinek megfelelően jól működik az uniós tagállamokat megosztó fegyverként is. Hogy Putyinnak ez lehet vele a célja, azt mutatja az is, hogy az orosz fél eddig még nem kérte a szer uniós engedélyezését. Inkább kijátssza egymás ellen a tagállamokat: a kiválasztottaknak szállít. Hogy nincs minden rendben a vakcina „politikai hovatartozásával” az is mutatja, hogy Andrej Danko a vakcina hátán próbálja újraéleszteni a választások óta halottnak tűnő pártját az SNS-t.

A Szputnyik behozatalából természetesen szenzációt csinált Igor Matovič, a bevált recept szerint fokozatosan adagolta az információkat, majd hétfőn délután bejelentette, hogy este megjön az orosz gyógyszer.

Az ügy a koalíción belül is megakadt néhány ember torkán, ezúttal is Veronika Remišová pártja kopik, Miroslav Kollár után újabb képviselője távozik.

Tomáš Valášek, a parlament európai ügyekért felelős bizottságának elnöke bejelentette, hogy lemond posztjáról és kilép a pártból is, mert nem bírja tovább ebben a koalícióban. A Matovič-féle behozatal egyébként az SaS-nek sem tetszik, Sulík is jobban szeretné, ha csak azután kezdenénk oltani a Szputnyikkal, ha megkapja az EMA engedélyét.

Grendel bízik benne, hogy egyszerűbb lesz a kettős állampolgárság felvétele

A kormányfő kommunikációja bántja a fülét Grendel Gábornak (NOVA, az OĽaNO frakciójának a tagja), a parlament alelnökének is. A Paraméternek adott interjújában elmondja, hogy szerinte nem véletlenül zuhant a tavalyi 25 százalékról 10 százalék körülire az OĽaNO népszerűsége, ebben bőven benne van a kormányfő és a kormány kommunikációja.

Habár Grendel az elmúlt egy évben nem túl gyakran szólalt meg magyar ügyekben, most azonban úgy látja, hogy

az állampolgársági törvény módosítása még javulhat a parlamenti tárgyalás során. A jelenlegi változat ugyanis 5 év kint-tartózkodás esetén tenné csak lehetővé a második állampolgárság szankciók nélküli felvételét.

65 év után jöhet az indok nélküli felmondás

A március elseje nemcsak új Covid-vakcinát, hanem módosított munkatörvénykönyvet is hozott. Ez lehetővé teszi, hogy a munkaadó indoklás nélkül kirúgja a 65 évesnél idősebb nyugdíjas alkalmazottját. A cél – talán – az lenne, hogy a fiatalok könnyebben jussanak munkához, elemzők szerint azonban a munkaadónak továbbra is megéri a nyugdíjas alkalmazott, mert elég neki a kisebb fizetés – mert nyugdíjat is kap – és egyébként is olcsóbb, mert még járulékot sem kell annyit fizetni utána. Vannak azonban pozitív változások is, a kormány például szabályozta a home office feltételeit is.

Lajos P. János