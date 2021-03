Jön egy újabb kormányválság? Már a második kormánypárt beszél arról, hogy otthagyhatják Matovičot

A Za ľudí után most már a kormánypárti SaS-ban is mozgolódnak. Richard Sulíkék kedd estére összehívják a tömörülés országos tanácsának rendkívüli ülését, ahol azt vitatják meg, a kormányon belül ki miért vonható felelősségre. Nem zárta ki, hogy szó esik arról is, hogy az SaS kiléphet a kormánykoalícióból. Mindennek oka a járványkezelés kudarcai és az orosz vakcina beszerzése.