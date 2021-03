Elítélték a korrupt bírót: Pavol Polka 3 év felfüggesztett börtönt, és 150 ezer eurós pénzbüntetést kapott

A besztercebányai Specializált Büntetőbíróság Korrupciós bűncselekmény vádjában bűnösnek találta Pavol Polka volt zsolnai bírót.

Pavol Polka - útba a besztercebányai Specializált Büntetőbíróságra március 3-án (Fotó: TASR - Ján Krošlák)

Miután Polka beismerő vallomást tett, az ügyészség vádalkut kötött vele. A bíróság március 3-án három év börtönböntetésre ítélte, melynek végrehajtását öt évre felfüggesztették. Továbbá 150 ezer eurós pénzbüntetést is kiszabtak rá, amit ha az egykori bíró nem fizet meg, le kell ülnie a hároméves szabadságvesztését. A pénzbüntetés kifizetése valószínűleg nem okoz majd gondot Polkának, mivel legutóbbi vagyonbevallása szerint 430 ezer eurónyi megtakarítással rendelkezik.

Az ítélet jogerős.

Pavol Polka a beismerésen kívül nyilatkozatot tett arról, hogy megbánta a bűncselekmény elkövetését.

A szerdai ítélethirdetés előtt elmondta, írásos bocsánatkérést fogalmazott meg, amit eljuttatott az igazságügyi miniszternek és a Bírói Tanácsnak is. Hozzátette: hatodik hónapja van vizsgálati fogságban, és további bírósági bűncselekmények felderítésében is segíti a nyomozó hatóság munkáját - több általa ismert ügyben is terhelő vallomást tett más gyanúsítottakra.

Legalább kilencen vásároltak nála ítéletet

A Speciális Ügyészsésg álláspontja szerint a Polkára kiszabott büntetés elégséges, és tükrözi a volt bíró és a hatóságok együttműködésének mértékét.

Pavol Polkát, a Zsolnai Kerületi Bíróság egykori bíráját 2020 szeptemberében, a Plevel fedőnevű rendőrségi akció keretében tartóztatták le.

A vádirat szerint 2014 és 2019 között Polka kilenc esetben fogadott el kenőpénzt, amelyekkel az őt és kollégáit lefizető személyek általában azt akarták elérni, hogy hozzátartozóik enyhébb büntetés kapjanak a bíróságtól.

Polka többször csak közvetítő volt a korrupciós ügyekben, de mindig "lefölözte" a kenőpénzt. Az ítélet szerint az említett ügyekben összesen 106 euró fordult meg a keze alatt, amiből 41 ezret megtartott magának.

(TASR/parameter)