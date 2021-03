"Nem előrehozott választásokat akarunk, hanem kormányátalakítást!"

Nem megbuktatni, hanem átalakítani akarják a Matovič-kabinetet a kormánypárti SaS és Za ľudí vezetői.

Veronika Remišová és Richard Sulík a köztársasági elnökkel folytatott megbeszélés után (Fotó: TASR - Jaroslav Novák)

Az SaS és a Za ľudí vezető politikusai délután három órakor együtt tanácskoztak Zuzana Čaputová államfővel a pozsonyi elnöki palotában. A találkozón az SaS-t Richard Sulík pártelnök és gazdasági miniszter, Ivan Korčok külügyminiszter, Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter, a Za ľudít pedig Veronika Remišová pártelnök, Mária Kolíková igazságügyi miniszter és Juraj Šeliga parlamenti alelnök képviselték.

A másfél órás találkozó végén a politikusok kamera elé álltak, és rövid sajtótájékoztatót tartottak, melyen hangsúlyozták: egyáltalán nem áll szándékukban megbuktatni a kormányt.

"Mindenki emlékszik arra, milyen erős volt a társadalmi akarat a kormányváltásra, hogy megváltoztassuk az országot, hogy megtisztítsuk Szlovákiát"

- jelentette ki Veronika Remišová. Elmondása szerint a tavalyi választások után nemcsak a korrupcióval, hanem a járványhelyzettel is meg kellett küzdenie a kormánynak, és a kabinet - a legjobb szándékai ellenére - sok hibát követett el.



Remišová arról tájékoztatott, hogy a köztársasági elnökkel a politikai helyzetről tartottak párbeszédet, és az is szóba került, hogy a koalíción belüli konfliktusok a társadalmat is leterhelik, pedig az embereknek egyáltalán nem kíváncsiak ezekre a konfliktusokra, csupán megoldást akarnak a járványügyi és a gazdasági nehézségekre.

A Za ľudí elnöke úgy véli, hogy a kormány átalakítása megoldást jelentene a mostani helyzetben, ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy a kabinet visszanyerje az emberek bizalmát.

"Hogy hatékonyan legyen irányítva az ország. Mert az ilyen válság idején erre van szüksége Szlovákiának" - érvelt a rekonstrukció mellett Veronika Remišová.

"Semmi esetre nem akarunk előrehozott választásokat"

- nyomatékosította az SaS elnöke, Richard Sulík. A liberális párt elnöke még Remišovánál is rövidebben nyilatkozott a fejleményekről, és többször is hangsúlyozta, az előrehozott választások nem oldanák meg az ország problémáit. Ő is a kormány átalakításában látja a megoldást.

"Az előrehozott választások ellen vagyunk, és a kormány átalakításában látjuk a megoldást. Mindennek annak érdekében kell megtörténnie, hogy ez a kormány a következő három évben nyugodtan működhessen"

- mondta Richard Sulík. A koalíciós pártok vezetői az esti órákban a parlamentben találkoznak, a tárgyalást Boris Kollár (Sme rodina) kezdeményezte.

(TASR/parameter)