Folytatódnak a koalíción belüli tárgyalások, a Sme rodina is nyitott a kormány átalakítására

Boris Kollár, a Sme rodina elnöke a kormánypártok képviselőinek szerda esti találkozója, után kijelentette, a párja nyitott a kormány átalakításával kapcsolatos tárgyalásokra.

A parlament elnöke elmondta, a Sme rodina várhatóan a jövő hét szerdai elnökségi ülés után nyilatkozik majd a koalíció jövőjével kapcsolatban.

Kollár szerint Igor Matovič kormányfő „konstruktív volt” a koalíciós tanácson, arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a miniszterelnök felvetette-e a lemondásának lehetőségét.

Veronika Remišová a találkozó után úgy fogalmazott, a súlyos párbeszédek időt igényelnek. „Itt sem a Szputnyikról, sem politizálásról nincs szó, a kormánykoalícióban súlyos a helyzet” – jelentette ki.

A Za ľudí elnöke hangsúlyozta, neki sem tetszenek az állandó veszekedések a kormányban, a médián keresztüli üzengetések, a társadalom felesleges megosztása. „Egy kormány sem ideális, de azok, akik a maguk pillanatára várnak a jelenlegi ellenzékben, katasztrófát jelentenének Szlovákia számára” – utalt Ficóra, Pellegrinire és a szélsőségesekre.

A Za ľudí a legutóbbi parlamenti választások eredményére alapozva képzeli el a kormány átalakítását. Remišová megjegyezte, a kormány rekonstrukciója során minden kormányzati pozíciónak „terítékre kell kerülnie”.

Richard Sulík, az SaS elnöke a TA3 műsorában szerda este elmondta, beszélni fognak Igor Matovič kormányfő lehetséges leváltásáról is. „A helyzet nem jó és egyáltalán nem a Szputnyikról van szó” – jegyezte meg a gazdaságügyi miniszter.

„Úgy tűnik, hogy Igor Matovič alkalmatlan a kormány vezetésére. Ez egy igényes munka, szükséges némi személyes adottság. Például – ne vitatkozz mindenkivel” – mondta a műsorban Sulík.

Az SaS elnöke arról is beszélt, hogy Marek Krajčí egészségügyi miniszter látszólag nem tudja kézben tartani a dolgokat, de az egészségügyi miniszter leváltása kevés. Sulík szerint az OĽaNO 53 képviselővel képes „kigenerálni” Matovič utódát. A gazdasági miniszter nem említett konkrét nevet, azt azonban a TA3 riporterének kérdésre válaszolva megjegyezte, hogy Eduard Heger pénzügyminiszterrel jól megértik egymást most is.



