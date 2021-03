Matovič összeszedte magát és bocsánatot kért

Ezt másnap kiszúrták az ukránok is, és hivatalos bocsánatkérést követeltek Matovičtól, miután berendelték az egyik kijevi szlovák diplomatát. Ivan Korčok (SaS) szlovák külügyminiszter már szerdán késő este bocsánatot kért ukrán kollégájától, délben pedig erre felszólította Matovičot a parlamenten kívüli OKS elnöke, Ondrej Dostál, mégpedig pártjának az SaS frakciójában ülő, tehát koalíciós képviselők nevében.

Matovič végül reagált a Twitteren. "Szlovákia álláspontja Szlovákia területi egységével összefüggésben mindig is egyértelmű volt. A nemzetközi jogok betartására feltétlenül szükség van. Bocsánatot kértek minden ukrántól a helytelen reakciómért, ami alááshatta igaz küzdelmüket" - szögezte le.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba