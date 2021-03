Gyimesi csak az SaS-es minisztereket rúgná ki a kormányból, Naď szerint kisebbségben is lehet kormányozni

Csak jövő héten szerdán foglalkozik az OĽaNO frakciója a kormány lehetséges átalakításával, vagyis csak aznap, amikor a Sme rodina vezetése is összeül, hogy megvitassa a kialakult helyzetet. A frakcióban vannak, akik örömmel beleegyeznének Igor Matovič leváltásába, de feltehetően azok lesznek többségben, akik hallani sem akarnak róla. Gyimesi György csak az SaS minisztereit cserélné le.

Fotó: TASR

Gyimesi György szerint csak jövő héten szerdán tárgyal pártja frakciója a lehetséges kormányátalakításról, ő azonban csak az SaS minisztereinek távozását tartja lehetségesnek. „A közös álláspontot majd a frakcióülés után fogjuk közzétenni, de azt elmondhatom, hogy

én csak azt a rekonstrukciót támogatom, ha a kormányból távozik Ivan Korčok külügyminiszter, Richard Sulík gazdasági miniszter és Martin Klus külügyi államtitkár” – mondta a Paraméternek Gyimesi.

Az OĽaNO képviselője már régóta harcol a külügy SaS-es vezetőivel, elsősorban a kettős állampolgárság korlátozott engedélyezése miatt. Csütörtökön a külügyminiszter azért hívatta be a pozsonyi magyar nagykövetet, mert szerdán Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Gyimesivel tárgyalt, a Facebook-bejegyzése alapján éppen a kettős állampolgárság szlovákiai szabályozásának tervezett módosításáról.

A frakció nem engedi Matovičot?

Gyimesi szerint a frakció Matovič mögött áll, azt elismeri azonban, hogy a kormány kommunikációjában sok a hiba. „Abban igazat adok mindenkinek, aki azt mondja, hogy a kormány kommunikációja nem jó. És abban is egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy nagyon sok a vita, és ez rossz hatással van a polgárokra is - állítja Gyimesi. - Viszont ebben pontosan ugyanolyan ludasok a koalíciós partnerek is, akik egyszerűen nem tudják elfogadni egy másik párt véleményét, gondolatait. Csak az övék a jó, emiatt gondolom azt, hogy pontosan ugyanannyi szerepük van ebben, mint nekünk.”

Krošlák szerint Matovič nem nőtt bele a miniszterelnöki székbe

Matovič ellen eddig egyetlen OLaNO-s képviselő, Ján Krošlák szólalt meg.

„Eljött az idő miniszterelnök úr, hogy belenézzen a tükörbe” - írta bejegyzésében Krošlák.

Mint írja, már unja, hogy barátai automatikusan a főnökét látják, ha ránéznek, és hitetlenkedve kopogtatnak a homlokukon. Krošlák elismeri, hogy Matovič jogosan lett miniszterelnök a választás után, de szerinte nem nőtt fel a feladathoz. „Az idő szalad, de a bársonyszék még mindig nagy” - írta a képviselő.

Szerinte pártjában több alkalmas jelölt is van a miniszterelnöki posztra, ő Grendel Gábort, Jaroslav Naď védelmi minisztert és Eduard Heger pénzügyminisztert említette. Grendel a Paraméternek cáfolta, hogy gondolkodna ilyen lehetőségen. „Nem én leszek az, aki kést döf a miniszterelnök hátába” - mondta a Paraméternek a parlament alelnöke. Krošlák egyébként közel áll(t) az SaS-hez is, a tavalyi választásokon egy ideig mindkét párt választási listáján szerepelt, az OĽaNO listáján a 40. volt, az SaS-én a 102. Azt állította, hogy előbb Sulík szólította meg, de az OĽaNO végül jobb helyet biztosított számára, ezért Matovič mellett döntött, csak erről a döntéséről Sulíkékat nem tájékoztatta időben.

Naď: kisebbségi kormány is működhet

Jaroslav Naď a Sme.sk-nak adott interjújában cáfolta, hogy miniszterelnöki álmokat dédelgetne, szerinte nem is lesz váltás a kormányfői poszton. „Teljesen felesleges miniszterelnök-váltásról gondolkodni” – mondta Naď a Sme.sk-nak. Szerinte az egészségügyi miniszter leváltásának sincs itt az ideje. A védelmi miniszter úgy véli, hogy egy kétpárti OĽaNO-Sme rodina kisebbségi kormány is sokáig kibírná.

„Előrehozott választások nem lesznek, nekünk a Sme rodinával 70 képviselőnk van, és meggyőződésem, hogy senki nem szavazná meg az előrehozott választásokat – jelentette ki Naď. – Működhet kisebbségi kormány is, vagy valamilyen más összetétel is elképzelhető.”

A válság már véget is ért?

Peter Kremský (OĽaNO) parlamenti képviselő szerint a válság, amelyet szerinte néhány csak a Za ľudí néhány oroszellenes képviselője gerjesztett, gyakorlatilag már be is fejeződött. „Erre kapott rá Richard Sulík, aki már régen változást szeretne a kormányban – mondta a Paraméternek Kremský. –

A Szputnyik V regisztrációját azonban már elkezdte az EMA, vagyis a válság ma már véget is ért.”

Kremský szerint az sem fenyeget, hogy a két kisebbik párt kilépne a koalícióból. „Ezt maguk zárták ki” - mondta a képviselő.

Nem meglepő az OĽaNO lojalitása

Grigorij Mesežnikov szerint egyáltalán nem meglepő, hogy az OĽaNO frakciója kiáll a miniszterelnök mögött.

„Az OĽaNO nem párt a szó hagyományos értelmében, a képviselőjelölteket egyenként válogatják össze, és teljes mértékben a pártelnök Igor Matovičtól függnek” – mondta a Paraméternek Mesežnikov.

Ezért szerinte arra sem lehet számítani, hogy megszavaznák az előrehozott választásokat, hiszen semmi sem garantálja számukra, hogy rajta lennének a választási listán a következő választás esetén is.