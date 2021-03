Arat a Covid-kombájn, de kit érdekel?! Matovičék akárkibe beletörölik a cipőjüket

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ahhoz képest, hogy szerdán közös megegyezéssel egy héttel elhalasztódott a kormánybuktatás (rekonstrukció?), a nyíltszíni kormányzati balhé konstans. Ugyanúgy fröcsögnek egymásra a felek, mint eddig. Felek alatt értsd Matovič kinevezett vagy épp önkéntes szájkaratistáit, és a Za ludí párt meg a liberális SaS ügyeleteseit. Utóbbiak Igor Matovič megjavulásáért küzdenek. Az Egyszerű Emberek (OĽaNO) pedig szintén teszik a dolgukat, öntik az olajat a tűzre rendesen.

Akivel Jaroslav Naď nem őrzött libákat

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter például épp úgy baltázza le a DennikN napilapnak adott interjújában Richard Sulíkot (SaS) és Veronika Remišováát (Za ludí), mint ahogyan azt annak idején Igor Matovič tette Sulíkkal. A különbség csak annyi, hogy Naď nem idiótának, hanem csak kocsmai szintű provokátornak minősíti Sulíkot. Azzal vádolva őt, hogy a kormányzás kezdetei óta úgy viselkedik, mint elefánt a porcelánboltban. A védelmi miniszter szerint Sulík karácsony előtt is rárontott szövetségeseire. Azt kiabálta a kormányülésen az összes miniszternek, beleértve a sajátjait is, hogy alkalmatlanok, és az egész kormány egy csapat dilettánsból áll.

"Ilyen dühkitöréseket produkál az SaS vezetője, akinek egyszer meg is mondtam, hogy nem őriztünk együtt libákat. És ez így működik a kormányunk működésének első pillanatától kezdve. És akkor egy ilyen ember követeli a miniszterek és miniszterelnök cseréjét. Amire Sulík képes, az sok lenne a legutolsó köpködőben, a legalja talponállóban is" – így Jaroslav Naď. Szerinte ha a két legkisebb koalíciós párt - az SaS és a Za ľudí - úgy gondolja, hogy zsarolhatnak, akkor tévednek, mert a két nagyobbik koalíciós párt - az OĽaNO és a Sme rodina - kész kettesben, 70 képviselővel is kormányozni. Hogy ezt miként zsíroznák le, amikor az egyszerű többséghez minimálisan 76 szavazatra van szükség a parlamentben, az egyelőre nem jön le a közéleti színpadról. Ahogy ezekután az sem igazán derenghet, mit jelent Naď végszava, miszerint ő a négypárti koalíció folytatásában érdekelt.

Akcióban a szlovák Facebook-huszár

Természetesen nem maradt el pénteken sem Igor Matovič legújabb netes tótágasa. A kormányfő Facebook-posztban nyal be tövig magyar kollégájának, Orbán Viktornak és Szijjártó Péter külügyérnek. Nekik hálálkodva, hogy a nem kis belpolitikai kalamajkát okozó Sputnyik V illegális orosz vakcina Szlovákiába kerülhetett. Konkrétan arról ír a szlovák kormányfő, hogy Orbán volt az, aki Szijjártóhoz tanácsolta őt az ügyeletes orosz megváltó telefonszámáért. Az ugye megvan, hogy Szijjártó komáromi jelenése miatt, rendelte be csütörtökön Ivan Korčok (SaS) Magyarország pozsonyi nagykövetét raportra. Merthogy Szijjártó a Szlovákiának szánt ajándék lélegeztető berendezések átadása után némi szemrehányással illette a szlovák állampolgársági törvényt. Mert az szerinte diszkriminálja a magyar állampolgárságra is vágyó magyar nemzetiségű szlovák állampolgárokat... Mármost, ha a kormányfő azt a Szijjártó Pétert minősíti egy orosz telefonszám megadása miatt Szlovákia barátjának, aki a szlovák külügyért kiakasztotta, akkor így, ebben a formában valami nyilván nem igazán klappol. Kevésbé diplomatikusan szólva az történt, hogy Igor Matovič beletörölte cipőjét Szlovákia külügyminiszterébe. Közvetlenül. Közvetve pedig koalíciós partnerébe, Richard Sulíkba, aki Korčokot külügyminiszternek jelölte. Ember legyen a talpán, aki eltalálja, mi lesz mindebből a jövő héten...

Veronika Remišová miniszterelnök-helyettes, a Za ľudí elnöke például elképzelhetetlennek tartja, hogy „valamiféle önreflexió” nélkül folytatni tudná ez az Igor Matovič fémjelezte kormánykoalíció. Ő is közösségi oldalán írta ezt, megjegyezve, hogy állandó konfliktushelyzetben és feszültségben nem lehet dolgozni. Az előrehozott választást viszont továbbra is elutasítja ő is...

Marad a Covid és a tesztháború

Legyen bárhogy, a Covid még egy jó ideig velünk marad. Szlovákiában ugyanúgy vagy még úgyabbul, mint magyarországi nemzettársainknál. Idehaza ugyanúgy nő a kórházban ápoltak és az elhalálozások száma, mint eddig. Többek között az életéért küzd a kórházban a Sme rodina kormánypárt koronavírusos képviselője és annak felesége is.

Miközben tovább folyik a vakcinázás, miután Szlovákiában engedélyezték az AstraZeneca oltóanyag beadását az 55-70 éveseknek is. Hétvégén így aztán az 56 évnél idősebb iskolai alkalmazottaknál lesz az előny.

És persze velünk marad a tesztelés is. A szó szoros értelmében, orrba-szájba. Hogy miben segít majd, azt legalább olyan nehéz megjósolni, mint a politikai ketrecharcok végkimenetelét. Pláne úgy, hogy a szakértő elképedve állapítja meg, az egészségügyi minisztérium által önálló otthoni használatra szánt 35 millió(!) antigén tesztet lehetetlen rendeltetésszerűen használni. Mármint önállóan, otthon! Márpedig, ha ez igaz, ha fejere áll is a a kormányfő, kénytelen lesz ejteni legkedvencebb harcostársát, Marek Krajčí egészségügyi minisztert.

Barak László