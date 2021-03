A járvány áldozatainak emléke előtt tisztelgett a köztársasági elnök

- mondta az államfő, és őszinte részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak.

Egyúttal emlékeztetett, hogy most a koronavírus az emberiség egyik legnagyobb problémája, és jelenleg csakis az emberek felelős viselkedése az, ami segíthet.

– mondta az államfő.

Čaputová az elnöki díszőrség kíséretében hét szál gyertyát gyújtott az elnöki palota előtt a koronavírus több mint hétezer áldozatának emlékére.

„Ez a gyertyaláng, amit most gyújtunk, amellett, hogy a közülünk idejekorán eltávozottakra emlékeztet, legyen egyben a remény lángja is, amelyre most oly nagy szükségünk van mindannyiunknak”