Koronavírus - Belgiumban április 18-ig meghosszabbították az utazási korlátozásokat

A belga kormány pénteken este bejelentette, hogy a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében április 18-ig meghosszabbítja a nem elengedhetetlen okokból történő be és kiutazással kapcsolatos korlátozásokat.

"Úgy gondoljuk, hogy a korlátozások fenntartása elengedhetetlen ahhoz, hogy mérsékeljük a járvány terjedését" - jelentette ki Alexander de Croo belga kormányfő a nemzeti konzultációs bizottság ülése utáni sajtótájékoztatón.

A belga vezetés pénteken ugyanakkor arról is döntött, hogy fokozatosan enyhítik az országban hatályban lévő járványügyi korlátozásokat. Jövő héttől kezdődően a szabadtéri eseményeken az ezidáig megengedett négy fő helyett, már tízen is részt vehetnek a higiéniai és távolságtartási szabályok szigorú figyelembevétele mellett. Március középtől újra engedélyezik az egynapos általános iskolai kirándulásokat, áprilistól pedig a szabadtéren szervezett kulturális illetve vallási rendezvényeken maximum 50 fő részvételét fogják engedélyezni a hatóságok. A húsvéti ünnepek után az általános és középiskolai tanulók visszatérhetnek a normális iskolai oktatásra. A kormány azt tervezi továbbá, hogy a későbbiekben tovább lazít a korlátozásokon, így a járványhelyzet függvényében várhatóan újranyithatnak a vendéglátó egységek is.

A nemzeti konzultációs bizottság legközelebb március utolsó hetében ül össze, hogy döntést hozzon a további intézkedésekről.

A belga közegészségügyi intézet pénteki adatai szerint az országban valamelyest lassult a járvány terjedése, e héten csupán 2 százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma az előző heti adatokhoz képest. Ugyanakkor a kórházi betegfelvételek száma folyamatosan növekszik, 23 százalékkal több embert kellett kórházba szállítani az elmúlt hét napban, mint az azt megelőző héten.

A 11,5 millió lakosú országban a vírus helyi megjelenése óta 22 196 ember lett a kór halálos áldozata. Mostanáig 325 451 belga kapta meg a koronavírus elleni oltást.

