Két nyugat-szlovákiai koronavírusos beteg megérkezett Németországba

Két nyugat-szlovákiai koronavírusos beteget szállítottak a németországi Dortmundba. Az egyik beteget szombat reggel vitték el repülővel, a másik beteget pedig röviddel dél után vitte el a kormánygép - informálta a TASR hírügynökséget Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője, aki megjegyezte, hogy ez az európai szolidaritás keretében nyújtott nemzetközi segítség volt, amelyet már számos európai ország, köztük Hollandia és Franciaország is igénybe vett.

Fotó: TASR

"Európa oltásokkal is segíti egymást. Szlovákia 15 ezer az AstraZeneca-oltást kap Franciaország ajándékba. Az európai szolidaritási rendszer keretében hazánk a Pfizer/BioNTech 100 000 oltásával is számíthat"

- tette hozzá Eliášová.

Észak-Rajna-Vesztfália mellett más német tartományok is felajánlották a segítséget a COVID-19-ben szenvedő szlovákiai betegek kezelésben. Baden-Württemberg, és Bajorország is felajánlotta segítségét. Ezt Ivan Korčok külügyminiszter nyilatkozta.

Az első szlovák betegeket ezen a héten már is szállították a délkelet-lengyelországi gorlicei kórházba. Lengyelország mellett Németország is segítséget ajánlott Szlovákiának. Mindkét ország tíz ágyat kínált fel mesterséges lélegeztetéssel. Szlovákiában a romániai orvosok és nővérek is segítséget nyújtanak.

TASR/para