Martin Klus: bocsánatot kérek, ha megsértettem valakit, különösen, ha magyar

Hosszú nyilatkozatban reagált Martin Klus az MKP és Gyimesi György hétfői sajtótájékoztatójára, amelyen bocsánatkérésre szólították fel a külügyi államtitkárt. Válaszából kiolvasható az óvatos bocsánatkérés, de újra megismétli, hogy egyes régiókban az „állampolgárság osztogatása” a jelenlegi súlyos helyzet előkészítéseként szolgált.

Fotó: TASR



Bocsánatkérésre szólította fel Martin Klus (SaS) külügyi államtitkárt a Magyar Közösség Pártja és Gyimesi György (OĽaNO), mert az államtitkár az orosz gyakorlattal példálózva utasította el az állampolgárság érzelmi és kulturális kötődés alapján történő felvételét.

Klus: nem neveztem a magyarokat biztonsági kockázatnak

Klus hétfőn délután válaszolt a felszólításra.

„Nem igaz az, amit Gyimesi György képviselő állít, én sohasem neveztem biztonsági kockázatnak a Szlovákiában élő magyarokat,

és határozottan visszautasítom, hogy a szavaimat kiragadják a szövegkörnyezetből azzal a céllal, hogy tovább szítsák a nemzetiségek közti feszültséget” – írja válaszában Klus.

Továbbra is kitart azonban amellett, hogy a kulturális, történelmi, érzelmi vagy nyelvi kötődés nem alapozhatja meg az állampolgárság felvételét, pontosabban nem elég alap ahhoz, hogy aki erre hivatkozva felveszi más ország állampolgárságát, az megtartsa a szlovákot is. „Az EU tagállamainak abszolút többsége egyetért abban, hogy az állampolgárság megszerzésének valós, tehát egy konkrét polgár és egy konkrét állam közötti, gyakorlati és autentikus kapcsolatra kell épülnie” - állítja Klus. Szerinte a történelmi, érzelmi, kulturális vagy nyelvi kapcsolat nem ilyen. A kormány február végén fogadta el az állampolgársági törvény módosítását, a képviselők ezt a parlament jövő héten kezdődő ülésén kezdik tárgyalni.

„Gyimesi szítja a nemzetiségi feszültséget”

Szerinte a nemzetiségi feszültség szítását nem ő kezdte a TA3 hírtévében elmondott példájával, amelyben a rendkívül feszült helyzetben lévő Kaukázust, vagy Kelet-Ukrajnát és a Krím félszigetet említette. Úgy véli, hogy a nemzetiségi feszültség szításában már megelőzte őt néhány politikus és média. Majd megismétli az általa felfedezni vélt párhuzamot:

„A múltban éppen az ilyen támadások, amelyek kapcsolódtak az »állampolgárság szó szerinti osztogatásához«, szolgáltak az egyes említett régiókban olyan súlyos helyzetek előkészítésére, mint amilyenekkel napjainkban Ukrajna, Grúzia vagy Moldávia küzdenek” – írta a Paraméternek Klus.

Az államtitkár szerint Gyimesi György újabb határokat lép át, és továbbra is célzottan növeli a feszültséget olyan problémák kapcsán, amelyeket maga teremtett a baráti média és politikusok segítségével. Úgy véli, hogy a nemzetiségi feszültséget éppen Gyimesi szítja.

De azért óvatosan bocsánatot kér - a magyaroktól is - az ukrán és a kaukázusi párhuzamért.

„Természetesen, ha ez a valós kontextus, amelyet említettem, bárkit, különösen a magyar nemzetiséghez tartozókat, megsértett, akkor bocsánatot kérek” - írta Klus.

Klus állítja, hogy ő törekszik a jó kapcsolatra Magyarországgal, de úgy véli, hogy a szlovák állampolgársági törvény Szlováki belügye, ezért nem kell egyeztetnie Magyarországgal.

Korčok megköszönte a lélegeztetőgépeket

Ivan Korčok külügyminiszter nem reagált megkeresésünkre, nem minősítette államtitkára kijelentéseit. Ugyanakkor egy Facebook-bejegyzésében magyarul is megköszönte Magyarországnak az eddig felajánlott 27 lélegeztetőgépet.

„Köszönjük Magyarországnak a segítséget” – üzeni Korčok, akit Berényi tájékoztatott az újonnan felajánlott gépekről.

Az Összefogás szerint az SaS elővette a „magyar kártyát”

Mózes Szabolcs a koalíciós válsággal magyarázza Martin Klus kijelentéseit. „Koalíciós válság van, Klus államtitkár magyarokat sérteget. Mindebből az SaS-es külügyminiszter azt a következtetést vonta le, hogy érdemes elővenni a magyar kártyát” – írta Facebook-bejegyzésében Mózes.

A külügyminisztert hat pontban figyelmezteti a jelenlegi helyzet veszélyeire. Szerinte az új állampolgársági törvény is alkotmányellenes lesz, mert a szlovák alaptörvény szerint senkitől sem lehet elvenni akarata ellenére a szlovák állampolgárságot. Úgy véli, hogy 2-3 évvel ezelőtt ezt még a minisztert most jelölő SaS is tudta, ráadásul 2005-ig Szlovákia is hasonló módon adott állampolgárságot a külföldi szlovákoknak.

„Ha hangsúlyozza, hogy bízik a magyar polgárok Szlovákia irányti lojalitásában, akkor miért fél, hogy magyar útlevelet kap 5-10 ezer magyar?” – kérdezi Korcoktól Mózes.

Híd: Gyimesi most bizonyíthat

A Híd szerint a koalíciós pártok a szlovákiai magyarokat is belerángatják az egymás közti harcokba. „Mindannyiunk számára világos, hogy Szlovákiában sajnos továbbra sincs politikai akarat arra, hogy az itt élő magyarok ne veszítsék el szlovák állampolgárságukat, ha felveszik a magyart - véli Sólymos László pártelnök. – A koalíciós pártok ezt fogalmazták meg a kormányprogramban és a dokumentum értelmében megszületett törvénytervezetben is.”

Sólymos szerint Gyimesi eddig nem ért el semmit a magyaroknak, most már gyakorlatban is bizonyíthatná, hogy tényleg segíteni akar.

„Most lehetősége lesz arra, hogy egy év parlamenti lét után végre valamilyen eredményt is felmutasson: ha nem szeretné, hogy a parlament az ő képviselősége alatt szigorítsa a magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges feltételeket, szerezze meg a kettős állampolgárságról szóló törvénytervezet módosításához szükséges parlamenti többséget” – üzente Sólymos Gyimesinek.

Gyimesi szerint azonban Sólymosnak ebben a kérdésben nincs is joga megszólalni. „Négy évig voltak kormánypárt, akkor miért nem oldották meg a kettős állampolgárság kérdését” - kérdezte Sólymost az OĽaNO képviselője.

A Híd elnöke azonban úgy véli, hogy Gyimesinek van mit behoznia. „Tennivalója lenne bőven, hiszen a kormányprogramban megfogalmazott ígéretek listája hosszú, s eddig ezek közül egyetlenegy sem teljesült” - mondta Sólymos.

- lpj -