Megbüntethetik a sofőröket, akik részt vettek a demonstrációban Vágsellyén

Büntetést szabhat ki a rendőrség azokra a járművezetőkre, akik rész vettek a vágsellyei elkerülőút megépítéséért szervezett forgalomlassító demonstrációban. A város lakosai hétfőn délután fejezték ki így nemtetszésüket, amiért az építkezés elmarad.

Dajana Hanesová, a város szóvivője közölte, a rendőrség feloszlatta a demonstrációt. „Értesüléseink szerint néhány emberrel példát akarnak statuálni, büntetést kiszabni rájuk, amiért a rendkívüli helyzet idején tüntetésen vettek részt" - mondta Hanesová.

A rendőrség nem kommentálta az ügyet. „A rendőrség videófelvételeket készített, ezek alapján megállapítható, melyik sofőr követett el törvénysértést" - mondta a TASR hírügynökségnek Renáta Čuháková, a Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A vágsellyeiek évek óta küzdenek az elkerülőút megépítéséért, és felháborodtak, amikor kiderült, hogy az építkezés elmarad. „Évtizedek óta tervezik az útépítést. Az állam több mint hétmillió eurót különített el a telkek megvásárlására. A földterületeket megvették, kivéve egy parcellát, ennek a tulajdonosa miatt áll a projekt” – mondta Tölgyesi Róbert, a város alpolgármestere.

Danica Lehocká alpolgármester szerint is tarthatatlan a helyzet Vágsellyén. „És nemcsak az állandó forgalmi dugók miatt, mert a város hídja is rossz állapotban van” – mondta Lehocká. Hanesová tájékoztatása szerint a vágsellyeiek tiltakozását a környező települések polgármesterei is támogatták.



(TASR)