KORONAVÍRUS: Január óta nem volt ilyen magas a PCR-pozitívak száma, több mint száz halálos áldozat

Kedden újfent nagyobb mértékben nőtt a PCR-tesztek által igazolt fertőzöttek száma Szlovákiában, az új halálos áldozatoké meghaladta a százat.

Fotó: TASR

A nap folyamán 16 361 PCR-tesztet elemeztek ki a szlovákiai laborokban, ezek közül pedig kereken 3600 lett pozitív, ami 22 százalékos fertőzöttségi arányt jelent. Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint január 8. óta kedden igazolták legtöbb pozitív esetet PCR-tesztek által – akkor 4072 volt az aznapi új fertőzöttek száma.

A mintavételi pontokon 154 883 antigéntesztet végeztek el, ezek közül pedig 1681 mutatott ki fertőzést, ami 1 százalékos pozitivitást jelent. A két tesztelési formával így összesen 5281 fertőzöttet szűrtek ki egy nap alatt.

Újabb 109 személy esetében igazolódott be, hogy a koronavírus szövődményei okozták a halálát, az elhunytak száma így 8146-ra nőtt.

85-tel 3963-ra csökkent a kórházakban kezelt fertőzött vagy fertőzésgyanús páciensek száma, közülük 3720-nál már igazolták a kórt. Jelenleg 324 (-32) személyt kezelnek intenzív osztályon, 369-en (-4) pedig mesterséges lélegeztetésre szorulnak.

Kedden 9864 személyt oltottak be koronavírus elleni vakcinával, közülük 6761-en a második adagot kapták meg. Az országban eddig összesen 373 797 személyt oltottak be, 195 224-en pedig már a második vakcinázáson is átestek.



-para-