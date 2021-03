Hiába ült le Matovič a szakemberekkel, alig van foganatja, az ország teljes lezárását pedig senki nem gondolja komolyan

Már közel két hete annak, hogy Igor Matovič és az ország legismertebb járványügyi szakemberei egy asztalhoz ültek, melynek eredménye egy dokumentum lett, tele javaslatokkal, melyek közül el is fogadott a kormány néhány szigorítást. A szakemberek ugyanakkor úgy látják, a legtöbb intézkedés egyelőre csak papíron létezik, és egyelőre úgy tűnik, hiába jelezték előre az ország teljes lezárását március 21. után, ha a helyzet nem javul, nincs valódi akarat ennek megvalósítására. Másrészt a szakemberek szerint is javulás jön, noha ennek ára, hogy május végére 15 ezer halottunk lesz.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Jelenleg a javaslatcsomag elfogadása, illetve a teljes lockdownra jelzett időpont között vagyunk félúton, és a PCR-tesztek pozitivitása nem javul jelentősebben, noha előfordult néhányszor 15% körüli mutató, hasonlóképpen az elhunytak, illetve a kórházban ápolta száma sem javul a február végi értékekhez képest, utóbbi ráadásul továbbra is rekordokat dönt. A helyzetet nyilván bonyolítja a brit vírusmutáció, valamint vélhetően az is, hogy már Szlovákiában is megjelent a dél-afrikai variáns.

A jövő hét végéig kellene olyan mértékben javulnia a helyzetnek, hogy ne legyen egyre égetőbb a termelés leállításának és az országhatárok teljes lezárásának kérdése, mint amiről a szakemberekkel való tanácskozás után szó esett. Másrészt hiába született egy ilyen javaslat, ha annak még a kormánykoalíción belül sincs kellő támogatottsága. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter például a TA3-on jelentette ki, hogy egy ilyen javaslatot semmi esetre sem támogat.

"Leállítjuk a tehenek fejését, hogy elpusztuljanak vagy nem sütünk több kenyeret, hogy éhezzünk? Leállítjuk a kohókat? Az autógyárakat a 400 beszállítójukkal együtt, hogy a következő 20 évben egyetlen beruházó se érkezzen ide? Az ilyesminek még a gondolata is nagyon veszélyes, és ha ilyen javaslat kerül a kormány elé, akkor először élünk majd a vétóval" - mondta az SaS elnöke.

A Tvnoviny.sk érdeklődött a pártnál arról, hogy akkor mégis mit tennének a helyzet javulása érdekében, mire Ondrej Šprlák szóvivőn keresztül azt üzenték, hogy be kell vezetni az intelligens karantént (e-karantén), jobban nyomon kell követni a vírus terjedését a megfertőzöttek kontaktjain keresztül, tesztelni pedig a vírus-gócpontokban szükséges.

Az SaS nincs egyedül ezzel a véleményével, a Sme rodina sem tervezi az ún. kemény lockdown támogatását. Érdkelődtek az OĽaNO-nál és a Za ľudínál is, de egyelőre nem válaszoltak ezzel kapcsolatos kérdéseikre. Az SaS és a Sme rodina támogatásának hiánya viszont már elegendő ahhoz, hogy ne valósulhasson meg.

A szakemberek, akik egy része jelen volt a Matovič-csal történt négynapos tanácskozáson, jelezte, a helyzet javulása azért marad el, mert az ott leszögezett javaslatoknak csak a töredéke teljesül. Ezek közé tartozik például a reszpirátorok kötelezővé tétele vagy az este 20 óra utáni kijárási tilalom. Azóta sem kezdődött viszont el a tömeges helyett az otthoni tesztelés az erre alkalmas tesztekkel, és egyelőre az ún. Covid-pótlékról sincs hír, amit a karanténban lévők kapnának ösztönzőleg, hogy ne járjanak ki.

"Csalódottak vagyunk, hogy ugyan a kormány jóváhagyta a közös ajánlásokat, mostanáig csak egy kis hányadukra összpontosított, számos intézkedést pedig nem is közöltek a nyilvánossággal. Ebből kifolyólag felszólítjuk a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje meg a közös javaslatok megvalósítását, szabjanak meg világos határidőket és egyértelmű módszert azok hatékonyságának mérésére" - áll A tudomány segít (Veda pomáha) nevű kezdeményezés által kiadott közleményben, amit a Facebook-oldalukon tettek közzé.

A Dáta bez pátosu nevű kezdeményezés mögött álló szakemberek ugyanakkor úgy gondolják, hogy a javasolt és bevezetett intézkedéseknek egyébként sem jelentkezne a hatásuk március 21-ig, de legalábbis alapvető változást nem hozhatnak, ugyanis az akkori számok még az intézkedések bevezetése előtti viselkedésünk eredményét mutatják majd.

Másrészt némileg pozitív eredményekre számítanak, ugyanis becslésük szerint november 30. és március 31. között, tehát négy hónap alatt mintegy 1-1,5 millióan fertőződhettek meg Szlovákiában a koronavírussal, ami a lakosságnak körülbelül a negyedét teszi ki, ezzel pedig lényegében megvalósul az ún. átfertőzöttsége.

Sokan lesznek tehát a társadalomban, akik ezekben a hónapokban estek át a betegségen, és jórészt kevés az esély az újbóli megfertőződésükre, emellett már be lesz oltva a lakosság mintegy 10%-a, köztük nagyrészt az idősek. A szakemberek szerint emiatt inkább a fiatalabb korosztályokban terjedhet majd a vírus, amelyek viszont még mindig kisebb arányban kerülnek emiatt kórházba. Mindezt egybevetve idővel tehát csökkenhet a kórházi ápolásra szorulók száma, és ezzel a nyomás az egészségügyi intézményeken.

Ennek ára ugyanakkor az, hogy május végére a járvány szlovákiai áldozatainak száma elérheti a 15 ezret (jelenleg 8 ezer körüli).

Úgy vélik, hogy ez egész már karácsony előtt el lett rontva, azt megelőzően pedig az országos enyhítésekkel november második felében, amikor megnyílhattak a templomok, konditermek és mozik is, míg az utolsó koporsószöget az jelentette, amikor január 18-tól megkezdett országos szűréssel megnőtt azok mobilitása is, akik addig keveset jártak ki, viszont akkor úgy érezhették, "eltávot" kaptak...

