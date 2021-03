Simon Zsolt: ha annyira jó Matovič viszonya a magyarokkal, akkor állítsa vissza a 2010 előtti állapotokat az állampolgársági törvényben

Az állampolgársági törvény módosításáról tárgyaltak csütörtökön a Magyar Fórum képviselői Martin Klus (SaS) külügyi államtitkárral. Klus az utóbbi hetekben egyes magyar politikusok céltáblájává vált, mert félreérthető kijelentéseit úgy is lehetett magyarázni, hogy biztonsági kockázatnak tekinti a szlovákiai magyarságot. A félreérthető kijelentéseiért korábban óvatosan már bocsánatot kért, és úgy véli, hogy a nemzetiségi feszültséget egyes magyar nemzetiségű politikusok szítják.

A kormányfőt kéri a Magyar Fórum (MF), hogy érje el az állampolgársági törvény olyan módosítását, amely a 2010 előtti állapotokhoz, vagyis a korlátozás nélküli kettős állampolgársághoz való visszatérést tenné lehetővé. Az MF csak ezt a változatot tartja elfogadhatónak.

Javulhat még az állampolgársági törvény?

Simon Zsolt, az MF elnöke szerint a külügyminisztérium elképzelhetőnek tartja a kormány által már elfogadott változatnál kedvezőbb törvény elfogadását is. „Az államtitkár tájékoztatása szerint a kormány által elfogadott változatban értett egyet a koalíció, de azt is elmondta, hogy ő ettől sokkal jobb törvényt is el tud képzelni” – mondta a Paraméternek Simon.

Ezért kérték a miniszterelnököt, hogy érje el a jogszabály enyhítését. „A törvénytervezetet a belügyminiszter, Roman Mikulec az OĽaNO jelöltje dolgozta ki, ezért kérjük Igor Matovič miniszterelnöktől az jogszabály enyhítését.

Matovič szóban többször elmondta, hogy milyen jó viszonyt ápol a magyarokkal, most azt kérjük, ne csak beszéljen róla, hanem tettekben is mutassa meg, hiszen az övé a legnagyobb koalíciós frakció, és állítsa vissza a 2010 előtti állapotot” – mondta Simon.

A most a parlamentbe került változatot csak egy apró javításnak tartják.

5 év ott-tartózkodás a feltétel

Az állampolgárság törvény módosítását a jövő héten kezdődő ülésén tárgyalja majd a parlament. A kormány által elfogadott változatban az áll, hogy nem veszíti el a szlovák állampolgárságát az, aki úgy veszi fel másik ország állampolgárságát, hogy legalább 5 éven át élt az adott országban, vagy oda ment férjhez, ott talált feleséget magának.

Klus: magyar politikusok szítják a nemzetiségi feszültséget

A megbeszélésen mindkét fél aggodalmát fejezte ki a szlovák-magyar kapcsolatok romlása miatt. „A Magyar Fórum a tárgyalásos megoldáskeresés híve, és nem tekinti célravezetőnek a média frontvonalain keresztül folytatott, sokszor átgondolatlan kirohanásokat” - mondta Simon.

A nemzetiségi feszültség növekedésétől tart Martin Klus is. „Egyetértettünk, hogy egyikünk sem feltételezte, hogy a helyzet ilyen tragikusan alakul,

hogy 2021-ben újra a nemzetiségi feszültség célzott szításának leszünk a tanúi Szlovákiában, amit egyes magyar nemzetiségű politikusok és a velük baráti kapcsolatot ápoló média szít”

– írta a Magyar Fórum képviselőivel folytatott tárgyalásról írt Facebook-bejegyzésében Klus. Az államtitkár konkrétan a Felvidék.ma-t nevezte meg, befotózva a lap néhány cikkét, amelyben például Benešhez hasonlították az államtitkárt, vagy az MKP egyik alelnöke követelte, hogy vegyék el a külügyi tárcát az SaS-től.

Az érzelmi kötődés nem elég

Klus egyelőre nem tartja megvalósíthatónak a 2010 előtti állapotok visszaállítását.

„Az állampolgársági törvény módosítását elsősorban azok számára készítjük elő, akik jelenleg tartósabb kapcsolatban állnak más országgal, például tartós ott-tartózkodás, mint az több ezer polgárunk, akik a határ túloldalán élnek” – írja Klus.

Az államtitkár már korábban is kijelentette, hogy szerinte „a kulturális, történelmi, érzelmi vagy nyelvi kötődés nem alapozhatja meg az állampolgárság felvételét, pontosabban nem elég alap ahhoz, hogy aki erre hivatkozva felveszi más ország állampolgárságát, az megtartsa a szlovákot is.

Ne kezeljék menekültként, aki elvesztette szlovák állampolgárságát

Simonék azt is javasolják, hogy a törvény gondoljon arra a csaknem 4 ezer emberre, akik 2010 óta veszítette el a szlovák állampolgárságát, és ne kezelje őket „menekültként”.

„A szlovák állampolgárság visszaadását ezeknek a személyeknek nem miniszteri kivételek formájában kell elbírálni, hanem a közigazgatási törvény alapján és automatikusan – állítja Simon.

– Az államtitkár úr biztosított minket arról, hogy szorgalmazni fogja ennek a logikus és alapvető kérdésnek a feltétlen megváltoztatását és elfogadtatását.”

