Újabb vakcinaszállítmányok érkeztek csütörtökön Magyarországra: 450 ezer adag Sinopharm- és 55 200 adag AstraZeneca-vakcina - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A kínai Sinopharmból ez a második szállítmány, az előző, több mint félmillió adagot mára gyakorlatilag felhasználták a háziorvosok a regisztrált idősek oltására - írták. Hozzátették:

a csütörtöki szállítmánnyal együtt már egymillió adag kínai vakcina érkezett Magyarországra.

Az AstraZeneca oltóanyagából eddig összesen 405 ezer adag érkezett, és értesülések szerint ebből a vakcinából a következő hetekben a vártnál jóval kevesebb érkezhet Magyarországra - írták.

Hozzátették:

Magyarország már 5 oltóanyaggal rendelkezik, ennek is köszönhető, hogy felgyorsulhatott az oltás, több mint egymillió a beoltottak száma, amivel az ország a második helyen van az átoltottságban az uniós ranglistán. A lakosság 11,34 százaléka kapott már oltást, míg az uniós átlag 6,89 százalékos.

A közlemény arra is kitér, hogy az eddigi 6,5 millió adagról 10,9 millióra növelte Magyarország a lekötött Pfizer-BioNtech-oltóanyag mennyiségét, így már összesen 31 millió adagot kötött le az ország. Ebből 24 millió adag oltóanyag uniós beszerzés, ennek eddig a 6 százaléka érkezett meg három gyártótól, a Pfizertől, a Modernától és AstraZenecától.

Az Európai Gyógyszerügynökség csütörtökön jelentette be, hogy forgalmazásra ajánlja az Európai Unióban a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagot. A vakcina európai uniós forgalmazását az EMA ajánlását követően az Európai Bizottságnak kell hivatalosan engedélyeznie. A Janssen oltóanyagból 4,36 millió adagot vár Magyarország, amely ugyanennyi ember oltását teszi lehetővé, mert ez az első olyan vakcina, amely egydózisú.

A portál közleménye emlékeztetett: miután az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik, az oltások felgyorsítása érdekében Magyarország orosz és a kínai vakcinák beszerzésére is szerződött, ezekből összesen további 3,5 millió ember oltására elég érkezik majd a következő hónapokban. Az eddig érkezett Szputnyik vakcinával a regisztrált idősek oltását végezték és jelenleg is végzik a kórházi oltópontokon, a legutóbb érkezett 180 ezer adag első dózisú vakcinával akkor kezdődhet meg az oltás, ha arra a Nemzeti Népegészségügyi Központ megadja az engedélyt.

Az Európai Gyógyszerügynökség március 4-én jelentette be, hogy a Humángyógyszer Bizottsága megkezdte az orosz fejlesztésű Szputnyik V (Gam-COVID-Vac) koronavírus elleni oltóanyag folyamatos felülvizsgálatát. Az EMA közleménye szerint az oltóanyag uniós kérelmezője az R-Pharm moszkvai székhelyű gyógyszergyár németországi leányvállalata.

A magyar kormány a vakcinabeszerzések ügyében a nyilvánosság pártján áll - írták, hozzátéve: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki bejelentésének megfelelően nyilvánosságra hozta a kínai és az orosz szerződéseket. Emellett a kormány arra kéri az Európai Bizottságot, hogy ők is hozzák nyilvánosságra a Brüsszel által kötött vakcinaszerződéseket.

A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, egyre nő a betegek száma, ezért az oltási stratégia is változott

- közölték. Hozzátették:

az a cél, hogy minél többen minél előbb kapják meg az első oltást. Ennek érdekében a beérkező vakcina-szállítmányokat teljes mértékben bekapcsolják az oltásokba és változott egyes vakcinák alkalmazása is.

Márciustól a Pfizer-BionTech második adagját a korábbi 21 nap helyett 35 napos különbséggel, az AstraZeneca második adagját a korábbi 4 hét helyett 12 hetes különbséggel adják be. Emellett az eddig csak 18-59 év közöttiek oltására engedélyezett AstraZeneca alkalmazása is megváltozott, ettől a héttől már 60 év felettieket is olthatják vele a háziorvosok. Az operatív törzs kifejezetten azt kérte a háziorvosoktól, hogy a még be nem oltott, regisztrált időseket oltsák ezzel a vakcinával is, hogy az idősek minél előbb védettek legyenek.

A portálon táblázatos formában is feltüntetik, hogy mely oltóanyagból mennyit kötött le Magyarország, az adott mennyiségből mennyi érkezett meg és az hány fő oltására elegendő. A táblázat adatai alapján az EU-s beszerzésből 747 117 ember beoltására elegendő oltóanyag érkezett, ami az összes uniós lekötött mennyiség 6 százaléka, míg keleti beszerzésekből, az orosz és kínai gyártású oltóanyagokból már a lekötött mennyiség 20 százaléka megérkezett, ami 622 800 ember beoltását teszi lehetővé.

MTI