Sulík szerint Matovič felrúgta az egyezséget, Naď semmilyen problémát nem lát

Richard Sulík (SaS) szerint Igor Matovič (OĽaNO) a csütörtöki sajtótájékoztatójával felrúgta az egyezséget, amelyen egy hétig dolgoztak

Igor Matovič (Fotó: TASR)

A kormány pénteki ülése előtt azt mondta, ott vannak, ahonnan elindultak. Sajnálja, ahogy Matovič viselkedik, mivel azt hitte, sikerült megegyezniük. A hétvégén összeül ismét az SaS vezetése, hétfőn közlik, hogyan tovább, milyen lépésekre készülnek.

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter a kormányülés előtt azt mondta, átbeszélik ezt kormány- és pártszinten is. Nem lát problémát Matovič csütörtöki sajtótájkoztatójában. Noha közlés fomrájáról lehetne vitatkozni szerinte is, de abban, amit mondott, nem érez valótlanságot. "Célunk a négyes koalíció folytatása. Fejezzük be a politizálást, ne mérgesítsük az embereket a belső vitáinkkal, hanem végezzük a dolgunkat" - szögezte le.

Emlékeztetett arra is, hogy mindeni részéről szükség van az önreflexióra. Úgy véli, Krajčí anélkül mondott le, hogy bármilyen morális vagy szakmai botlása lett volna. "Ez a legmagasabb szintű politikai kultúra megnyilvánulása. Jó döntést hozott, de nekünk már azzal kellene foglalkoznunk, amitől ez az orrszág szenved" - húzta alá.

(TASR/Denník N)