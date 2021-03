Zacher Gábor fontosnak tartaná, hogy Magyarországon is készüljön olyan dokumentumfilm, mint a dunaszerdahelyi kórházban

Az ismert magyarországi orvos, Zacher Gábor fontosnak tartaná, hogy Magyarországon is készüljön olyan dokmentumfilm, mint a dunaszerdahelyi kórházról. Szerinte ennek köszönhetően az emberek felelősségteljesebben viselkedhetnének, és könnyebben dönthetnének például arról, hogy beoltatják-e magukat.

Zacher Gábor (Fotó: MTI)

Zacher Gábor, aki jelenleg mentőorvosként és a hatvani kórház sürgősségi osztályának szakorvosaként dolgozik, a közszolgálati Pátria Rádió Hangadó című műsorában fejtette ki véleményét. A rádióműsorban Kálmán Norbert, a szóban forgó dokumentumfilm riporter-operatőre készített interjút az orvossal.

"Ez nem a szenzációról szól, hanem a valóságról, és az embereket ez sokkal közelebb tudja vinni ahhoz, hogy miről szól ez a betegség, és ahhoz, hogy tudjanak döntéseket hozni. Mert igenis itt döntéseket kell hozni - például az oltásról"

- nyilatkozta Zacher a Pátria Rádió műsorában, hangsúlyozva, hogy az embereknek meg kell ismerniük a valóságot.

"Ez nem az elrettentésről szól, nem arról szól, hogy akkor most Damoklész kardja itt lebeg fölöttünk, és bármikor lecsaphat - habár jelen esetben ez így igaz. Hanem alapvetően ez arról szól, hogy kérem szépen ez a valóság, tessék szíves lenni ezzel találkozni"

- vélekedett a dokumentumfilm kapcsán Zacher Gábor. A Kovidők Facebook-oldal által közvetített beszélgetésben Zacher azt is hozzátette: kár, hogy a magyarországi kórházak sok esetben bezárkóznak, és nem engedik be az újságírókat, pedig be kéne a népnek mutatni, hogy mi ez a betegség, és hogy miért kell elkerülni a vírust.

Az orvos a Pátria Rádióban elmondta, gyakran nem érti azokat az embereket, akik nem tartják be az intézkedéseket, és mondjuk partikat szerveznek. Szerinte Magyarországon sem ritka, hogy komplett családok kerülnek egyszerre kórházba, és az egészségügyi intézményekben kezd drámaivá válni a helyzet. Arra a kérdésre, hogy mit hozhat Magyarországon a jelenleg felfelé ívelő járványhullám, Zacher így válaszolt:

"Már most is szar van a palacsintában, és folyik kifelé, de nem fogunk összeomlani, csinálni fogjuk akkor is, ha belepusztulunk, mert ez a dolgunk."

A Paraméteren február 24-én mutattuk be a "Nem akarnék meghalni még" című videóanyagot, amely a dunaszerdahelyi kórház COVID-19 elleni harcát járja körül. Dokumentumfilmünk azóta szlovák és angol felirattal is megjelent, és eddig összesen több mint félmillióan tekintették meg a YouTube-on.

(para)