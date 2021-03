WHO: az AstraZeneca használatának felfüggesztése csak elővigyázatossági intézkedés

Csak elővigyázatossági intézkedés bizonyos európai országok döntése, amelynek értelmében felfüggesztették az AstraZeneca vakcinájának használatát - szögezte le pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A WHO emlékeztetett arra, hogy olyan intézkedésről van szó, amely mindössze az oltóanyag egyik szállítmányát érinti az Európai Unión belül.

Semmiféle ok-okozati összefüggés nem bizonyított a vakcina és tromboembóliás események vagy vérrögképződésekhez köthető egyéb állapotok között - mondta Margaret Harris, a WHO szóvivője. Emlékeztetett arra: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) biztonsági bizottságának az esettel foglalkozó csütörtöki ülésén nem találtak arra utaló jelet, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyaga vérrögképződést okoz, ezért a vakcina továbbra is beadható.

Az AstraZeneca oltóanyagát folyamatosan vizsgálja a WHO vakcinákkal foglalkozó bizottsága is, amely további védőoltások felügyeletét is végzi.

A WHO szerint eddig 268 millió adag, koronavírus elleni védőoltást adtak be a világon, de egyetlen esetről sem tudni, amikor az oltóanyagnak köze volt egy halálesethez.



(MTI)