Már 101 milliónál is többen kaptak oltást az Egyesült Államokban

Már 101 milliónál is többen kaptak koronavírus elleni oltást péntekig az Egyesült Államokban, további 33 millió adag oltóanyagot pedig szétterítettek az országban - adta hírül az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC).

Az Egyesült Államokban a hadsereg orvosai is kiveszik részüket az oltásból (Fotó: TASR/AP)

Az első oltást 2020. december 14-én adták be. Eddig 66 millió lakos kapott egy oltást, 35 millió pedig már részesült a másodikban is. Az oltási ütem egyre gyorsul: a CDC jelentése szerint egy nap alatt már több mint 2,9 millió vakcinát adtak be, ami új rekord. Az elmúlt egy hétben a beadott oltások napi száma átlagban 2,3 millió volt.

A Fehér Ház közlése szerint a 65 év felettiek csaknem 65 százaléka kapott már legalább egy oltást. Amikor Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépett - január 20-án -, ez az adat 8 százalék volt. Biden korábban azt a célt tűzte ki, hogy elnökségének 100. napjára túl legyen a lakosság 100 millió oltáson, azonban csütörtök esti tévébeszédében azt mondta, hogy úgy tűnik, ez a cél már a 60. napra - március 21-ére - megvalósul.

Az amerikai oltásokat rekordidő alatt fejlesztették ki Donald Trump volt amerikai elnök hivatali ideje alatt, és az országban átlagosan napi 900 000 vakcinát adtak be, amikor Trump elhagyta hivatalát. Az, hogy immár csaknem hárommillióra nőtt a napi szám, a vakcinakínálat bővülésének, a tömeges oltópontok szaporodásának és a gyógyszertárak, illetve egészségügyi központok közreműködésének köszönhető.

Csütörtökről péntekre egyébként a 328 millió lakosú Egyesült Államokban négyezer alá csökkent az új koronavírus-fertőzések száma. Ezekből 3701-et a brit variáns okozott, 108-at a dél-afrikai változat, 17-et pedig a brazil.

Péntek délutáni adat szerint az Egyesült Államokban eddig csaknem 30 millióan fertőződtek bizonyítottan koronavírustól, és összesen 532 100-an haltak meg a ragály miatt, a világ országai közül a legtöbben.

(MTI)