Eddig 3641-en vesztették el szlovák állampolgárságukat, és csak a töredékük magyar

Mióta 2010. július 17-én életbe lépett a kettős állampolgárságot tiltó szlovák állampolgársági törvény, összesen 3641 személyt foszottak meg szlovák állampolgárságától.

Fotó: MTI - illusztráció

A belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint a legtöbb szlovák állampolgár a cseh állampolgárság felvétele után veszítette el szlovák állampolgárságát. A magyar állampolgárság felvétele miatt szlovák állampolgárságuktól megfosztott személyek száma "csak" a töredékét képezi statisztikának - pedig az első Fico-kormány idején megszületett jogszabály kimondottan a magyarok ellen irányult.

A szlovák útlevelüket elveszítő személyek ezeket az állampolgárságot vették fel:

cseh (853),

német (838),

osztrák (568),

brit (388),

amerikai (183),

magyar (134),

svájci (111),

ausztrál (95),

norvég (80),

ír (60),

holland (57),

kanadai (57),

belga (46),

svéd (41),

olasz (40),

finn (19),

francia (18),

luxemburgi (16),

dán (12),

orosz (5),

kínai (3),

új-zélandi (3),

lengyel (3),

izlandi (2),

ukrán (2),

spanyol (2),

izraeli (1),

szerb (1),

szlovén (1),

horvát (1),

szingapúri (1).

Hat éve egy belügyminisztériumi rendelet lehetővé teszi, hogy a szlovák állampolgárságuktól megfosztott személyek kivételt kapjanak, és visszaigényelhessék szlovák állampolgárságukat - ha a másik állampolgárságukhoz kötődő országgal "reális" kapcsolatuk van - például állandó lakhely vagy házasságkötés útján

A második Fico-kormány által megalakotott, 2015. február 1. óta érvényben lévő rendelet alapján eddig 1154-en igényelték vissza szlovák állampolgárságukat, és 1079-en vissza is kapták azt. A "visszaigénylők" között is a korábban cseh állampolgárságot szerzők vannak a legtöbben, és itt is elenyésző (17) a magyarok száma.

A szlovák állampolgárságukat sikeresen visszaigénylők listája:

cseh(363),

brit(203),

német(166),

amerikai (104),

ausztrál (71),

svájci (50),

kanadai (43),

magyar (17),

olasz (13),

luxemburgi (9),

svéd (7),

holland (6),

dán (5),

ír (4),

francia (3),

norvég (3),

osztrák (3),

belga (2),

izraeli (2),

finn (1),

lengyel (1),

román (1),

szerb (1),

ukrán (1).

A Matovič-kormány már jóváhagyta az állampolgársági törvény módosító javaslatát, amely a parlament legközelebbi, március 16-i ülésén kerülhet napirandre. A javaslat azonban csak formálisan változtat a 2015 óta fennálló gyakorlaton, mivel továbbra is csak azok vehetik fel egy másik ország állampolgárságát a szlovák mellé, akik legalább öt éve állandó lakhellyel, vagy házasságkötés, illetve gyermekvállalás útján kötődnek a másik országhoz.

A különbség csak annyi lesz, hogy nem kell kivételt kérniük a belügyminisztériumtól a szlovák állampolgárságuk visszaszerzésére, hanem eleve megtarthatják azt. Továbbá az idegenrendészeten sem kell majd regisztráltatniuk magukat - mint azoknak, akik a magyarországi egyszerűsített honosítással élve szlovákiai lakosként korábban felvették a magyar állampolgárságot, és ennek bejelentésével elveszítették a szlovákot.

A 2010-ben érvényben lépő magyarországi egyszerűsített honosítás értelmében minden magyar nemzetiségű, Magyarország határain túl élő személy felveheti a magyar állampolgárságot. Az első Fico-kormány által 2010-ben meghozott ellentörvény ezt próbálta szabotálni, ám nem járt túl nagy sikerrel.

A mai napig 134 magyar nemzetiségű személy szlovák állampolgárságát vették el, ám ők maguk jelentették a hatóságoknak, hogy a szlovákon kívül van magyar állampolgárságuk is. Ha egy szlovák állampolgár nem jelzi önként a szlovák hivataloknak, hogy felvette a magyar állampolgárságot, a szlovák hatóságoknak semmilyen jogi vagy más gyakorlati eszközük nincs ennek kiderítésére.

(parameter/TASR)