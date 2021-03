Mától minden beltérben, munkahelyen is FFP2-es maszkot kell viselni, de nem mindenkinek

Saját háztartásunkon kívül mától minden beltérben, többek között a munkahelyeken is legalább FFP2-es minősítésű légzésvédő maszkot kell viselni - közölte Daša Račková, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal szóvivője. Akad azonban néhány kivétel, akiknek nem.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Egy héttel ezelőtt az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön vált kötelezővé az FFP2-es maszkok viselete, mától viszont a háztartásunkon, most ez bővült ki minden beltérre. Megfelelnek a KN95 és N95 jelzésű maszkok is. Kültéren ugyanakkor továbbra is elegendő az egyszerű sebészmaszk vagy textilmaszk, sál vagy kendő.

Az FFP2-es maszk viseletének kötelezettsége alól kivételt képeznek (valamilyen szájmaszkot viszont viselniük kell):

az alsó tagozatos, tehát lényegében a 10 éven aluli gyerekek

a büntetésvégrehajtási intézetekben lévő elítéltek és vizsglati fogságban lévő személyek

olyan munkások, akik harmadik vagy negyedik kockázati kategóriába tartozó munkát végeznek és nagy hő- vagy fizikai hatásnak vannak kitéve.

olyan munkások, akik esetében a munkahelyi egészségügyi szolgálat megállapítja, hogy munkakörülményeik vagy a munkájuk módja nem teszi lehetővé az FFP2-es maszkok viseletét

Nem kötelező semmilyen maszkot viselni:

a hat éven aluli gyerekeknek (sehol)

az autistáknak, illetve a közepes vagy súlyos mentális sérülteknek (sehol)

halláskárosultaknak (sehol)

a természetben senkinek, aki más háztartásban élő személyektől legalább 5 méteres távolságot tud tartani

beltérben, pl. irodában egyedül dolgozó személynek

egyéni sportolás, pl. futás közben

fotózás közben a fotózott személyeknek

esküvői szertartás közben a menyasszonynak és a vőlegénynek

a művészeknek művészeti előadás közben, illetve a szereplőknek filmforgatáskor

jeltolmácsnak munkavégzés közben

(parameter/TASR)