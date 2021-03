Több mint egy órát késett az Érsekújvárba tartó vonat, mert egy nő nem volt hajlandó maszkot felvenni

A pozsonyi Vajnory megállónál vesztegelt az Érsekújvárba tartó személyvonat, mert egy utas nem volt hajlandó szájmaszkot viselni - tudta meg a Markíza.

A televíziót egy utas felesége értesítette. "Az emberek mennének haza az éjszakaiból, el kell érniük a csatlakozásokat, de ez senkinek nem sikerül. 20 perce várnak a rendőrségre. Az egész vonat egy nő miatt áll, aki nem hajlandó maszkot felhúzni" - mondta.

A rendőrök végül megérkeztek, ám ezzel a hölggyel már nem először akadt gondjuk. "Már a múlt héten is ezt csinálta, az utasok felajánlották, hogy adnak neki reszpirátort, de visszautasította, és azt mondta nekik, hogy ha valami gondjuk van, hívják a rendőrséget. Legutóbb 400, most 500 eurós bírságot kapott és zárolták a vasúti kártyáját is" - fogalmazott a másik utas.

A nő nem volt hajlandó leszállni sem, mikor erre felszólították. Azt üvöltözte, hogy ez alkotmányos joga, és nem fog "szájkosarat" viselni közben. A vonat végül több mint egy óra késéssel indult el, így akik Galántára, Vágsellyére, vagy épp Érsekújvárra igyekeztek, azoknak ennyit kellett várniuk.

(Tvnoviny.sk)