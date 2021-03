Egy baki miatt nem is tárgyaltak a 770 ezres telekről és a dunaszerdahelyi sportcsarnok áthelyezéséről

Nem sikerült bejuttatni a megtárgyalandó programpontok közé a telekvásárlásra és a sportcsarnok tervének áthelyezésére vonatkozó javaslatot, így marad érvényben, hogy a kicsi mellett épülhet meg.

A kicsi sportcsarnok (jobbra lent) és a mellette lévő fás övezet felülnézetből, háttérben a MOL Aréna, jobbra tőle az omladozó egykori sportcsarnok (Fotó: Paraméter)

EBBEN a cikkünkben írtunk arról, hogy Hájos Zoltán polgármester a hétvégén követőihez intézett egy kérdést a Facebookon arról, milyen nehéz döntés előtt állnak az önkormányzati képviselők, hiszen arról kell dönteniük, módosítsák-e a két hónappal ezelőtt jóváhagyott tervezetet, és helyezzék át az objektumot az egykori amfiteátrum helyére, ami ugyan magántelek, de a város most megvásárolhatná, mivel a tulaj felajánlotta, hogy eladja. A polgármester ott nem osztotta meg, hogy a kivásárlási ár vacak 770 ezer euró.

Az erre vonatkozó javaslat már a képviselő-testület mellett működő pénzügyi bizottság elé került, a keddi plénumra pedig Hájos Zoltán hozta magával, hogy felvegyék a napirendi pontok közé. Az eredeti programban nem szerepel, ezért kellett volna szavazni arról, hogy belekerüljön.

A bejelölt terület a régi amfiteátrumé, erre vonatkozott a javaslat

Antal Ágota független képviselő viszont jelezte, hogy ezt nem támogatja, mivel a javaslat nem jutott el a képviselők legnagyobb részéhez (lényegében csak azokhoz, akik a pénzügyi bizottságban foglalnak helyet), a tárgyalási rend értelmében pedig ilyenkor nem tárgyalhatnak róla. Ezt több másik képviselő is megerősítette az ülés elején.

Egy rövidet még vitáztak erről, végül a polgármester szavaztatott Antal indítványáról, hogy ne kerüljön be a programba a javaslat. A 18 jelenlévő képviselő közül ezt csupán hatan támogatták. Tehát nem szavazták meg, hogy ne kerüljön be a programba, tehát ettől még bekerülhetett volna, ha megszavazzák, hogy bekerüljön. Hájos Zoltán viszont végül erről nem szavaztatott, hanem a következő programmódosító javaslatára ugrottak.

A telekvásárlásról, illetve a sportaréna építési helyének módosításáról tehát végül a képviselők nem tárgyaltak. Úgy értesültünk, hogy egyébként is megosztottak ebben a kérdésben. Januárban ugyanis nagy többséggel hagyták jóvá az eredeti tervezetet.

Fotók: Cséfalvay Á. András

Tudni kell ugyanakkor azt is, hogy a sportcsarnok eredeti elhelyezése ellen indított petíciót korábban a HelloSzerdahely polgári társulás, amit máig több mint ezren írták alá, nemcsak dunaszerdahelyiek. „Az aláírásgyűjtésünk lassan a következő fázisába érkezik, ahol összegezzük az aláírásokat és benyújtjuk ezeket a városházára” – írják a Facebookon. Már korábban is megjegyezték, hogy nem a sportcsarnok megépítése, csak az elhelyezésének terve ellen tiltakoznak.

A társulás nevében Stredl Tamás azzal érvel, hogy a parkban jelenleg meglévő 260 fa közül 150 az új sportcsarnok, illetve a felújítandó szabadidőpark áldozatául esik. Felmerült korábban, hogy ezeknek a fáknak egy részét átültetnék más helyre, szerinte viszont ez nem kivitelezhető a városi Municipal vállalat eszközeivel. Hozzáteszi, az is elképzelhető, hogy elsőre jól nézne ki egy átültetett fa, de valójában „kiszáradásra lesz ítélve”.

A sportcsarnok terve kapcsán szombaton találkoztak Horváth Zoltánnal, a HC DAC elnökével, mely találkozóról egyelőre annyit sikerült megtudnunk, hogy korrekt módon közölték egymással az érveiket és javaslataikat. Ezt követően indította közvélemény-kutatását a Facebookon Hájos Zoltán.

A HelloSzerdahely sem támogatta a telek megvásárlását ilyen áron, megfogalmaztak emellett néhány konkrét javaslatot is, ami egyrészt a jelenlegi DAC stadion mögötti zöld területre tervezett, de az újonnan megépítendő sportcsarnokot is kiszolgáló parkolót, másrészt a sportcsarnok elhelyezését érinti. Egy több emeletes, föld alatti és föld feletti parkolóházat javasolnak zöldtetővel, valamint azt, hogy a sportcsarnokot a jelenlegi jégpálya helyére, illetve amellett található, famentes zöld területre helyezzék el. Javaslatuk szerint a jégpálya nem szűnne meg csak áthelyeznék, egyszersmind korszerűsítenék. Ez utóbbi lehetőség már a januári testületi ülésen is felmerült, de mint kiderült, a jégpálya területe nem elegendő az új sportcsarnokhoz.

