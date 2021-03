Meghalt a 19 éves hokis, akit halántékon talált egy korong meccs közben (videó)

Az orosz juniorligában (MHL) játszó HMK Dinamo Szentpétervár csapatkapitányát a Lokomotiv Jaroszlavl elleni idegenbeli találkozón találta el az ellenfél játékosa, amikor az be akarta lőni a pakkot a támadó harmadba. Fajzutgyinov azonnal a jégre rogyott.

19-year-old MHK Dynamo St. Petersburg defenseman, Timur Faizutdinov, took a puck to the head vs. Loko Yaroslavl and is currently fighting for his life at the hospital. He's played 183 games for the Junior club and was named the captain at the start of the season. pic.twitter.com/oQ9vpZUUct