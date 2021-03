A WHO az AstraZenecával való oltás folytatását javasolja

Az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinával való oltás folytatását javasolta jelenleg szerdán Genfben kiadott közleményében az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely szerint az immunizálás előnyei "nagyobbak, mint a kockázatok".

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A WHO szakértői bizottsága javasolta továbbá a Johnson and Johnson vakcinájának felhasználását olyan országokban is, ahol a SARS-CoV-2 nevű vírus több mutánsa is terjed.

Az AstraZeneca/Oxford oltásának felhasználását több európai ország is felfüggesztette, miután néhány, a vakcinával beoltott embernél vérrögképződés alakult ki. Egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy a tromboembóliás tüneteket a vakcina váltotta volna ki.

Az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete közölte: vakcinabiztonságossági szakértői folytatják a kockázatok felmérését. A WHO Globális Vakcinabiztonságossági Tanácsadó Bizottsága (SAGE) alaposan mérlegeli az AstraZenecával kapcsolatos legfrissebb elérhető adatokat - áll a közleményben. "Mihelyst megtörtént a vizsgálat, a WHO azonnal nyilvánosságra hozza az eredményeket" - áll a szakértői bizottság zárt ajtók mögött tartott szerdai tanácskozása után kiadott közleményben.

"Jelenleg a WHO úgy ítéli meg, hogy az AstraZeneca előnyei nagyobbak, mint a kockázatai, és az oltás folytatását ajánlja" - olvasható még a közleményben.

A WHO a múlt hónapban vette fel a sürgősségi felhasználásra javasolt oltások listájára az AstraZeneca/Oxford vakcináját, szélesebb hozzáférést biztosítva így a fejlődő világ számára egy viszonylag olcsó oltóanyaghoz.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a héten közölte, hogy 30 szokatlan vérrendszeri rendellenességről szóló jelentést vizsgál, amelyek az 5 millió AstraZeneca oltást felvettek körében jelentkeztek. Európa-szerte eddig 45 millió Covid-19-betegség elleni védőoltást szállítottak ki.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatósága csütörtökön teszi közzé a megállapításait, de az EMA főigazgatója, Emer Cooke közölte, hogy nem látja okát, hogy meg kellene változtatni az AstraZenecára vonatkozó ajánlást. Az AstraZeneca egyike a négy vakcinának, amelynek a felhasználását az EMA eddig jóváhagyta.

A SAGE szakértői azt is közölték, hogy a Johnson and Johnson koronavírus elleni vakcináját azokban az országokban is javasolják, ahol a vírus fertőzőbb változatai is terjedek.

A SAGE szerdán tette közzé hétfői tanácskozása eredményét. Az amerikai gyógyszergyár termékének sürgősségi alkalmazását pénteken javasolta az ENSZ-szervezet. "Javasoljuk a vakcina felhasználását azokban az országokban, amelyekben sok a változatok aránya, és amelyekben már adatok állnak a rendelkezésre az ezek által a változatok által okozott a SARS-CoV-2-járványnak ezen vakcina által történő kézben tartására" - közölte sajtótájékoztatóján Alejandro Cravioto, a szakértői bizottság elnöke.

Összességében "az adatok felülvizsgálata után elmondhatjuk, olyan vakcinával rendelkezünk, amely biztosnak bizonyul" - mondta még Cravioto, hozzátéve, hogy a vakcinát 18 éven felülieknek ajánlják, felső "korhatár nélkül".

A WHO által eddig ajánlott vakcinák közül Johnson and Johnson az első, amelyet csak egyetlen adagban kell alkalmazni, hűtőszekrényben tárolható, és a gyártó vállalta, hogy önköltségi áron értékesíti.

A szakértők szerint a Johnson and Johnsonnal történő oltás után legkevesebb 14 napot kell várni más betegségek elleni szérumok beadásával.

A Johnson and Johnsont sürgősséggel engedélyezték február végén az Egyesült Államokban. Kanadában március eleje, az Európai Unióban pedig március 11. óta engedélyezett a felhasználása. Korábban csak a Dél-afrikai Köztársaságban alkalmazták.



(MTI)