Matovič gyúrhat a mártír szerepre, mi meg az új útlevélre, ha a megfelelő vakcinát kapjuk

Egymás után távoznak a bársonyszékből a szlovákiai miniszterek, és most már a gazdasági tárca vezetője is bőszen pakol.

Richard Sulík, a két és fél hete kitört kormányválság egyik főszereplője szerdán elbúcsúzott a kollégáitól, mert úgy gondolja, a jövő heti kormányülésen már nem vesz részt. Ez az általa a kormányfőnek adott ultimátumból következik, hiszen az SaS vezetője korábban jelezte, képtelen Igor Matovičcsal egy kabinetben maradni. És ha nem mond le pár napon belül az általa totálisan alkalmatlannak tartott miniszterelnök, akkor a liberális párt további másik két minisztere is búcsút int a végrehajtó hatalomnak. Ez az egész azért valószínű, mivel szerinte Matovič még mindig ragaszkodik a posztjához. Sulík ebben a hadjáratában nincs egyedül, a legkisebb kormánypárt, a szakadozóban levő Za ľudí első embere, Veronika Remišová szintén köti az ebet a karóhoz, és kizárta, hogy főnökeként elviseli a miniszterelnököt.

Mártír lehet a nép egyszerű fia

Így Matovič most rendkívüli dilemmával szembesül, amit jelez az is, hogy az alapból közösségimédia-függő kormányfő már egy hete nem posztolt semmit se a Facebookjára. Még a lányairól sem. A szorult helyzetét az adja, hogy legalább annyira nem akar úgy táncolni, ahogy az egykori mentora, Sulík fütyül, mint amennyire ódzkodik egy előrehozott választástól is. Azt ugyanis tudatosítja, hogy ez utóbbi esetben az emberarcúnak tartott, és egyre csak izmosodó exsmeres Peter Pellegriniék kerülhetnének nyeregbe, a jelenlegi vezető kormánypárt, az OĽaNO pedig a tavalyi eredményének a felével kellene beérnie. Meg persze az ellenzéki szereppel. Amennyire kiszámíthatatlan Matovič, még az is lehet, hogy rábólint erre az eshetőségre, hiszen abban a szereposztásban jóval magabiztosabban mozog. De ettől lényegesen valószínűbb, hogy majd pár napon belül inkább mártírnak állítja be magát, és könnyek között köszön le a tisztségéről. Szinte már hallani a hangját, ahogy magyarázza: a koalíciós partnerei háta mögött beszerzett orosz vakcinával csupán emberéletek ezreit akarta megmenteni, és ha mindössze az ő személye lenne az akadálya a korrupció ellenes kormánya sikeres működésének, akkor gyorsan veszi is a kalapját. Elvégre ő a nép egyszerű fia, és csak a legjobbat akarja az ország lakosainak.

Veszélyhelyzet ismét újratöltve

Pont úgy, ahogy a járványügyi bizottság szakemberei is a legmegfelelőbb lépést követelik, akik javaslatára a még eredeti felállású kormány újabb 40 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet. Ezt még három héten belül a parlamentnek is jóvá kell hagynia, ellenkező esetben sok macerás dolog szűnne meg, beleértve a kijárási korlátozást és a gyülekezési jog szigorítását, és még csak negatív koronavírustesztet sem kellene felmutatnunk munkába menet. Persze a veszélyhelyzet nélkül bonyolultabbá válna a gyógyszerek és az egészségügyi segédeszközök beszerzése is, szóval még egy kis türelmet kér a kormány, hiszen a járvány enged a szorításából, és lassan kievickél az ország a fekete színnel jelölt besorolásból.

A szomszédba nem mehetek, így irány Egyiptom?

A legrosszabb helyzetet - és ezzel együtt a legtöbb korlátozást - jelentő feketeségtől lassan búcsúzik a dunaszerdahelyi régió is, ami azt jelenti, hogy a járáshatárokat különösebb indoklás nélkül át lehet majd lépni. Ez a Covid-automata rendelkezéseiből következik, ami már hosszú hetek óta meghatározza az életünket. De csak most szerdán jött el a nagy pillanat, amikor a miniszterek a homlokukra csaptak, hogy ez már mekkora marhaság: a járások között nem utazhatunk kedvünk szerint, de ha a pénztárcánk engedi, Egyiptomba vagy Maldív-szigetekre minden további nélkül elruccanhatunk. Na, ennek az abszurd helyzetnek vet véget most a kormány, és tovább nem engedélyezik a külföldi kirándulásokat az állampolgároknak, hiszen elég volt a vírus egyre kacifántosabb variációiból.

Készülhet az új útlevél

És különben is, már csak pár hónapnyi kell aludni, és a nyáron már Covid-útlevéllel utazhatunk az európai unió országaiba, feltéve, ha a megfelelő vakcinával oltottak be minket. Az optimális oltóanyag meg olyan, amelyikre az uniós szakhatóság rányomta a pecsétjét. Egyelőre az oroszok és a kínaiak szere nem ilyen.

