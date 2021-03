Bazi nagy árulást szimatolnak a kormányválság tépte koalícióban, de a DAC-drukkerek ajándékot kaptak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Minden arra vall, hogy nem csütörtök este rendeződik a hetek óta húzódó kormányválság. Igor Matovič kormányfő nagyokat hallgat, kommentár nélkül hagyja a fejleményeket, de ez nála inkább csak azt jelenti, hogy nem akar olajat önteni a tűzre. Kivár. A kormányon belüli legfőbb ellenfele, Richard Sulík a jövő hét közepéig adott időt neki a távozása bejelentésére, így a miniszterelnök még töprenghet a maradék mozgásterén. A kormányfő vezetői stílusa miatt lázadozó gazdasági miniszter szerint Matovič még vasárnap nem zárta ki az előrehozott választások lehetőségét, pedig az a négy kormánypárt közül háromra nézve lehangoló eredményt hozna. Nem beszélve arról, hogy a hatalomba segítené a jelenlegi ellenzéket, akiket nem zavart a maffiaállam kiépülése és annak kísérőjelensége, a mindent behálózó korrupció.

Egy kormányválság forgatókönyve

Az SaS vezetője arról is beszélt csütörtökön, hogy a kormányválság úgy is megoldódhat, ha a szétesés szélén egyensúlyozó Za ľudí kellő mennyiségű képviselőt biztosítana a hármas koalíció működéséhez. Ezen forgatókönyv szerint amennyiben Matovič szerdáig nem jelenti be a lemondását, Sulíkék kapásból kilépnek a koalícióból, és az SaS három minisztere pedig felpattan a bársonyszékéből. Ezt követően a kormányfő is bejelentheti a lemondását, helyére pedig a legerősebb kormánypárt, az OĽaNO jelölhetne valakit, akit mondjuk Eduard Hegernek hívnak. A kabinetben tehát maradna a Sme rodina és a válságot kipattintó orosz vakcinabeszerzés korábbi legnagyobb ellenzője, a Za ľudí. A Sulíkék távozása után felszabaduló három minisztériumból a maradék három kormánypárt mindegyike részesülne. Ezáltal azonban jelentősen meggyengülne, akár az egyszerű többség határára zsugorodna a jelenleg még mindig alkotmányos többséggel bíró kormány ereje parlamentben. Arról nem is beszélve, hogy a Za ľudí igazságügyi minisztere sem tudja elképzelni a folytatást az SaS nélkül.

Kolosszális árulás

A témában az utóbbi napokban leggyakrabban nyilatkozó Sulík nem tartaná tisztességesnek, ha a partnerek megegyeznének egy hármas koalícióról, arra emlékeztetve, hogy éppen a Za ľudí vétózta meg elsőként a szputnyikos vakcina vásárlását. De hát politikai játszmákról beszélünk, ahol a becsületesség nem játszik főszerepet, és a gazdasági tárca vezetője ezt pontosan tudja. Ahogy az egyik párttársa meg azt, hogy pletykák keringenek arról, miszerint a miniszterelnök valamit ígért a Za ľudí pártnak Sulíkék cserben hagyásáért cserébe, ami "kolosszális árulással” érne fel. Azonban még mindig maradt pár nap arra, hogy Matovič véget vessen a spekulációknak és megmondja a tutit.

Mikor mehet Mató?

Lehet, hogy a kormányfő arra vár, a fokozatosan javuló járványügyi helyzet még rózsásabb legyen, és az esetleges lemondási nyilatkozatába beleszőhetné, a harmadik és egyben a legdurvább hullámot sikerült leküzdenie, azaz: megtette a kötelességét, most már mehet. Csütörtökön ugyanis arról értesülhettünk, hogy hetek óta nem volt ilyen kevés a hazai kórházakban kezelt páciens, és az elhunytak száma is tartósan száz alá süllyedt.

Vakcináink biztonságosak

Hogy a koronavírus negyedik hulláma már ne érje el az országot, ahhoz az is szükséges lenne, hogy felgyorsuljon a szlovákiai oltási program. Az mindenesetre megnyugtató, hogy az Európai Gyógyszerügynökség biztonságosnak minősítette az utóbbi időben gyakran szapult AstraZeneca vakcinát. Mint ahogy az is megkönnyebbülésre ad okot, hogy kiderült, nincs köze a nevezett oltóanyagnak a fiatal középiskolai tanárnő halálához, ami a múlt héten nagy port kavart.

Jönnek a drukkerbarát rendszámok

Közben a parlament nem csupán a koronavírusos helyzettel foglalkozik. A képviselők úgy döntöttek, véget vetnek az autók rendszámának járáshoz igazításának. Az új szabályok értelmében a rendszámtábla átvihető lesz az egyik tulajdonosról a másikra, függetlenül attól, hogy az adott járásban van-e az állandó lakhelye. Emellett országos rendszámokat vezetnek be, amelyeken már nem lesz feltüntetve a járás betűjele. Így ha a DAC szurkolói az új forgalmi rendszámmal utaznak majd biztatni a csapatukat a Slovan otthonába, anélkül parkolhatnak egészen közel a téglamezei stadionhoz, hogy attól kellene tartaniuk, valaki "véletlenül" végigkarcolja a kocsijukat.

