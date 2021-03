Mit tehetünk, ha a karantén ideje alatt fogászati probléma jelentkezik? – dunaszerdahelyi fogorvos válaszol

A Szlovák Fogorvosi Kamara (SKZL) a napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy a fogszuvasodás bármikor kialakulhat, a kezeletlen fogászati probléma pedig az egész szervezetre negatív hatást gyakorolhat. A kamara kiemelte, hogy már régebb óta szorgalmazzák, hogy fogorvosi rendelőket alakítsanak ki azok számára, akik épp fertőzöttek, és sürgősen fogászati ellátásra szorulnak. Erre a célra elkülönített rendelők azonban egyelőre nincsenek az országban.

Dr. med. dent. Šuba Michaela

„A pozitívan tesztelt és a karanténban lévő páciensek esetében nem hajtják végre a tervezett fogászati beavatkozást, a betegeket csak sürgős esetben látják el és csak a szükséges mértékben. Továbbra is aktívan szorgalmazzuk a fertőzöttek számára kialakított rendelőket” – áll a Szlovák Fogorvosi Kamara közleményében.

A dunaszerdahelyi AXIS DENT fogászát, Dr. med. dent. Šuba Michaelát arról kérdeztük, hogy ha valakinél a koronavírus-fertőzés vagy a karantén ideje alatt fogászati probléma jelentkezik, és nem tudunk azonnal fogorvoshoz fordulni, mit tehetünk otthon, miként enyhíthetjük a panaszokat, és milyen esetben szükséges feltétlenül szakemberhez fordulni.

Gyakori fogászati probléma, hogy kiesik a tömés vagy letörik a fogunk. Utóbbi esetben kezdhetünk valamit a szúró résszel önkezűleg?

Amikor anyaghiányt észlelünk valamelyik fogunkban, próbáljuk meg kíméletesen használni azt a területet. A hiány kiterjedése, valamint az anyaghiányhoz vezető folyamat eredője együttesen határozzák meg a lehetséges végkifejletét a fog kezelésének. Nem minden esetben okoz akut panaszt a teljesen, illetve részben hiányzó tömés vagy lyukas fog, ilyenkor a legtöbben hajlamosak szemet hunyni a probléma felett, holott a korai diagnózist követő kezelések végkimenetele mindig pozitívabb, mint ha már akkor érkezünk a fogorvoshoz, amikor „fáj”. Törött fog éles szélei sokszor okozhatnak kellemetlenséget a szájban, viszont minden esetben kerülni kell az önkezű problémamegoldási módszereket, mint a reszelés, csiszolás, késpengével való „orvoslás”, mivel azzal sokszor többet árthatunk, mint segítünk.

Mindenesetre a legfontosabb, hogy amint lehet, kérjük szakember, fogorvos segítségét, és amíg el nem jutunk hozzá, addig próbáljuk kímélni az adott területet, ügyeljünk a panaszos fog kiemelt tisztántartására.

Mi a teendő, ha csak rágás közben, időszakosan érzünk fájdalmat, és mit tehetünk akkor, amikor már állandó fájdalmat érzünk? Milyen fájdalomcsillapítót vagy egyéb készítményeket érdemes használnunk?

Rágás során előforduló fájdalom kialakulásának csak az egyik oka lehet fogászati eredetű, ezenkívül számos más tényező is szerepet játszhat benne. Gyakori lehet egyeseknél – főleg, akik stresszesebb életet élnek – az éjszakai fogcsikorgatás, az állkapocs szorítása. Ennek okán a kívülről tapintható rágóizmok „beállhatnak”, fájdalmassá téve a száj nyitását, csukását. Rágási fájdalmat okozhatja továbbá a rágóízület túlterhelése, a nem megfelelő rágósík. Ezek rendszerint tompa, kisugárzó fájdalmak, míg a fogeredetű fájdalmat sokszor mélyebb, villámcsapásszerű fájdalom jelzi. Az időnként, főleg hidegre, édesre jelentkező fogeredetű fájdalmak esetén a probléma nagy valószínűséggel orvosolható egyszerű töméssel, azonban folyamatosan jelenlévő vagy esténként jelentkező pulzáló fogfájás esetén a fog nagy valószínűséggel „haldoklik”. Ilyenkor a fog mihamarabbi ellátást igényel a további kellemetlenségek elkerülése érdekében. Az ilyen jellegű fájdalmak esetén a külső borogatások, öblögetések hatásfoka igen alacsony. Egyes esetekben az erősebb fájdalomcsillapítók (Novalgin, Cataflam, AlgoFlex Forte, Flector) sem mindig segítenek, csak időszakos enyhülést hozhatnak, ezért fontos, hogy mielőbb felkeressenek egy szakembert. Szájvízzel való öblögetés inkább csak a megfelelő szájhigiénia fenntartásához járul hozzá, de fontos, hogy alkoholmentes szájvizet alkalmazzunk.

Hasonló a helyzet bölcsességfog fájdalma esetén is?

Bölcsességfog fájdalmakor szintén kevés dolgot tehetünk, attól függően, hogy milyen mértékű a panasz. Egyes esetekben évi 1-2 hét kellemetlenségen kívül nem okoz különösebb panaszt. Akut bölcsességfog-fájdalom esetén viszont alkalmazhatunk helyi hűtőborogatást, illetve felkereshetjük fogorvosunkat telefonon, hogy amíg nem jutunk el a kezelésre, addig antibiotikumot írhasson fel, ha úgy látja jónak.

Mit tehetünk, ha leesett a korona, illetve probléma lép fel a protézissel, nyom, fájdalmat okoz a szájban?

Bármilyen orális protézisnél jelentkező problémát csakis fogorvosi rendelőben lehet megoldani.

Ne próbáljunk meg a háztartásban található eszközökkel, ragasztókkal, csiszolókkal helyettesíteni a fogászatban használatosakat.

Korona vagy más rögzített pótlás megmozdulása, elvesztése során próbálja megőrizni az adott pótlást, hátha még visszahelyezhető a fogra, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ez a ritkábban előforduló eshetőség. Kivehetős részleges vagy teljes fogpótlások esetén ha probléma merül fel, mindenképp javallott felkeresni azt a fogászati rendelőt, ahol az adott pótlást készítették vagy átadták, és megkérni a kezelőorvost, hogy igazítsanak rajta.

Összességében véve tehát a lehetőségeinkhez mérten minél előbb érdemes fogorvoshoz fordulni, amennyiben probléma merül fel, a karantén letelte után sem érdemes halogatni.

Minél hamarabb fordul valaki fogorvoshoz, annál jobb. Felelőtlenség kihagyni az évente szükséges preventív kivizsgálásokat is, amelyek a legtöbb helyen ingyenesek, hiszen sokszor a lehetséges problémák korai diagnózisával megelőzhetőek a fájdalommal, kellemetlenséggel járó beavatkozások. Nem beszélve arról, hogy anyagilag is sokkal kifizetődőbb minél korábban fogorvoshoz fordulni, ha panaszunk van.

Hogyan működnek a jelenlegi járványhelyzetben a fogászatok? Preventív vizsgálatot is végeznek a fogorvosok?

A legtöbb fogászat a hagyományos rendszer szerint működik, kiemelt hangsúlyt fektetve a megfelelő védelemre, FFP2, illetve FFP3 maszkot viselünk, minden beteg után szellőztetünk, germicid lámpát alkalmazunk, fokozott figyelmet fordítunk a fertőtlenítésre, bár ezek a járvány előtt is hasonlóan zajlottak. A legtöbb fogászat, köztük mi is, kérjük a páciensektől a negatív tesztet, egyrészt a személyzet védelme érdekében, de ugyanennyire fontos, hogy védjük a pácienseink egészségét is.

Nem fordult még elő olyan eset, hogy pozitívan tesztelt páciens jelentkezett volna nagyon sürgős ellátásra. Általában telefonon egyeztetünk, antibiotikumot írunk fel, majd miután letelt a karantén és a páciensnek már nincsenek tünetei, eljön és megoldjuk a problémát.

Preventív vizsgálatokat végzünk, sőt, a tavalyi évben is buzdítottuk a pácienseinket, hogy jöjjenek el a preventív ellenőrzésre.

Amennyiben a páciens tavaly (a járványhelyzet miatt) nem vett részt preventív vizsgálaton, idén ennek ellenére is megtéríti a biztosító a költségek szokásos részét?

Az összes biztosító hozzájárul a kezelés költségéhez akkor is, ha a páciens tavaly nem volt preventív vizsgálaton, ugyanúgy, mintha lett volna. Viszont egy bizonyos hozzájárulást, az úgynevezett zubný benefitet, amit bizonyos kezelések esetén pluszba lehet igényelni, csak azoknak a pácienseknek térítik meg, akik a 2020-as évben is abszolválták a preventív vizsgálatot.



(Farkas Linda)