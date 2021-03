Vb-selejtezők - Két újonc és öt angliai légiós a német válogatott keretében

Jamal Musiala és Florian Wirtz először kapott meghívót a német labdarúgó-válogatottba, amelynek keretét a márciusi világbajnoki selejtezőkre pénteken ismertette Joachim Löw szövetségi kapitány.

Jamal Musiala (Fotó: AP)

A nemzetközi szövetség (FIFA) múlt héten járult hozzá, hogy Musiala a jövőben az angol helyett a német válogatottban szerepeljen. A Bayern München 18 éves középpályása három hete jelentette be, hogy német nemzeti együttesben kíván játszani. A FIFA-nak ezt azért kellett jóváhagynia, mert a német mellett az angol utánpótlás-válogatottban is futballozott. Musialához hasonlóan a Bayer Leverkusen 17 éves középpályása, Wirtz is remek teljesítményt nyújt a szezonban, amellyel Löw szerint szintén kiérdemelte a meghívót a válogatottba.

A szakember kiemelte: mindkét játékosban óriási potenciál van, és az ő felelősségük, hogy lépésről lépésre biztosítsák számukra a fejlődés lehetőségét a legmagasabb szintre.

Amin Younes (Eintracht Frankfurt) három és fél év után először tagja a keretnek, amelyben a várakozásoknak megfelelően ott van az öt angliai légiós - Ilkay Gündogan (Manchester City), Bernd Leno (Arsenal), Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger (mindhárom Chelsea) -, akik a vírushelyzet kapcsán meghozott korlátozások miatt csak különengedéllyel csatlakozhatnak társaikhoz.

A német válogatott csütörtökön Izland, hat nappal később Észak-Macedónia legjobbjait fogadja, a kettő között Romániában szerepel.

Németországban jelenleg a koronavírus mutációja miatt szigorú beutazási korlátozások vannak érvényben a Nagy-Britanniából érkezőkre, akiknek kéthetes karanténba kell vonulniuk. A rendelkezés eddig a labdarúgókra is vonatkozott, éppen ezért az RB Leipzig és a Borussia Mönchengladbach is a Puskás Arénában játszott angol ellenfelével.

